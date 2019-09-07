2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 6. hafta maçları yarın başlayacak
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 6. hafta maçları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 6. hafta maçları 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.
H Grubu'nda bulunan Türkiye, 10 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te deplasmanda Moldova'ya konuk olacak.
Elemelerin 6. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
D Grubu
19.00 Gürcistan-Danimarka
19.00 İsviçre-Cebelitarık
F Grubu
19.00 Romanya-Malta
21.45 İspanya-Faroe Adaları
21.45 İsveç-Norveç
J Grubu
16.00 Ermenistan-Bosna Hersek
21.45 Yunanistan-Liechtenstein
21.45 Finlandiya-İtalya
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle