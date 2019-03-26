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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
26.03.2019 - 19:39, Son Güncelleme:

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hangi ülkelerde oynanacak?

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hangi ülkelerde oynanacak?

EURO 2020 (2020 Avrupa Futbol Şampiyonası) elemeleri 21 Mart'ta dört grupta oynanan maçlarla başladı. A Milli Takım geçtiğimiz cuma Arnavutluk karşısında 2-0 galibiyet kazandı. Böylece Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri'ne 3 puanla başladı. Heyecan devam ederken, futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hangi ülkede oynanacağını merak konusu oldu. Peki EURO 2020 hangi ülkede oynanacak? İşte bazı bilgiler... 

Toplam 24 ülkenin mücadele edeceği EURO 2020, 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek.  Elemeler sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), finallere doğrudan katılma hakkı elde edecek. Finallerde yer alacak diğer dört ekip ise, Mart 2020'de UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek. Peki heyecanlı karşılaşmaların yaşanacağı EURO 2020 (2020 Avrupa Futbol Şampiyonası) hangi ülkelerde oynanacak? İşte EURO 2020 ev sahibi ülkeler...

Kasım 2018'de grup maçları tamamlanan UEFA Uluslar Ligi'nde kendi liglerindeki gruplarını birinci bitirmiş 16 takım, play-off müsabakalarına katılma hakkı elde etti. Bu takımlardan grup elemeleri vasıtasıyla EURO 2020'ye doğrudan katılma hakkı kazanan olduğu takdirde, yerlerini kendi liglerinde en iyi sıralamaya sahip bir sonraki takım alacak. Bir ligde (A-B-C-D) play-off oynayacak yeterli takım sayısına ulaşılamadığı takdirde, başka ligde bulunan ve UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında üstte yer alan ülke, ilgili ligin play-off maçlarına alınacak.

 2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI EV SAHİBİ ÜLKELER

Ocak 2013'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan UEFA İcra Komitesi toplantısında, 'Avrupa için Avrupa Futbol Şampiyonası' prensibi doğrultusunda Euro 2020'ye, 13 ülkenin ev sahipliği yapmasına karar verilmişti. Ülkelerden 12'si, üç grup maçı bir de son 16 ya da çeyrek final maçı olmak üzere bir eleme usulü maça (standart paket) ev sahipliği yaparken, bir ülkede de yarı finaller ve final maçı oynanacak.

Almanya 

Azerbaycan 

Danimarka 

Hollanda 

İngiltere 

İrlanda 

İskoçya 

İspanya 

İtalya 

Macaristan 

Romanya 

Rusya

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