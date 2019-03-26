2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hangi ülkelerde oynanacak?
EURO 2020 (2020 Avrupa Futbol Şampiyonası) elemeleri 21 Mart'ta dört grupta oynanan maçlarla başladı. A Milli Takım geçtiğimiz cuma Arnavutluk karşısında 2-0 galibiyet kazandı. Böylece Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri'ne 3 puanla başladı. Heyecan devam ederken, futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hangi ülkede oynanacağını merak konusu oldu. Peki EURO 2020 hangi ülkede oynanacak? İşte bazı bilgiler...
Toplam 24 ülkenin mücadele edeceği EURO 2020, 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek. Elemeler sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), finallere doğrudan katılma hakkı elde edecek. Finallerde yer alacak diğer dört ekip ise, Mart 2020'de UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek. Peki heyecanlı karşılaşmaların yaşanacağı EURO 2020 (2020 Avrupa Futbol Şampiyonası) hangi ülkelerde oynanacak? İşte EURO 2020 ev sahibi ülkeler...
Kasım 2018'de grup maçları tamamlanan UEFA Uluslar Ligi'nde kendi liglerindeki gruplarını birinci bitirmiş 16 takım, play-off müsabakalarına katılma hakkı elde etti. Bu takımlardan grup elemeleri vasıtasıyla EURO 2020'ye doğrudan katılma hakkı kazanan olduğu takdirde, yerlerini kendi liglerinde en iyi sıralamaya sahip bir sonraki takım alacak. Bir ligde (A-B-C-D) play-off oynayacak yeterli takım sayısına ulaşılamadığı takdirde, başka ligde bulunan ve UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında üstte yer alan ülke, ilgili ligin play-off maçlarına alınacak.
2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI EV SAHİBİ ÜLKELER
Ocak 2013'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan UEFA İcra Komitesi toplantısında, 'Avrupa için Avrupa Futbol Şampiyonası' prensibi doğrultusunda Euro 2020'ye, 13 ülkenin ev sahipliği yapmasına karar verilmişti. Ülkelerden 12'si, üç grup maçı bir de son 16 ya da çeyrek final maçı olmak üzere bir eleme usulü maça (standart paket) ev sahipliği yaparken, bir ülkede de yarı finaller ve final maçı oynanacak.
Almanya
Azerbaycan
Danimarka
Hollanda
İngiltere
İrlanda
İskoçya
İspanya
İtalya
Macaristan
Romanya
Rusya
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