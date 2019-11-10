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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

2019'un kralı Vedat Muriqi!

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Vedat Muriqi, 2019 yılı içinde formalarını giydiği Çaykur Rize’de 12, F.Bahçe’de 7, Kosova Milli Takımı’nda 4 gol atıp toplam 23 kez gol sevinci yaşadı. Aynı periyotta Türkiye’de oynayan diğer golcü isimler Diagne 15, Cisse 16 ve Jahoviç 13 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe’nin sezon başında Çaykur Rizespor’dan transfer ettiği Vedat Muriqi’in yükselişi sürüyor. Önceki gün Kasımpaşa maçında attığı golle bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 7’ye yükselten Kosovalı futbolcu, profesyonel kariyerinin en golcü sezon başlangıcını yaptı. Muriqi, bundan önceki en golcü sezon başlangıcını 2015-16 sezonunda TFF 1. Lig ekibi Giresunspor’da yapmış ve 11 haftada 6 gol kaydetmişti. Muriç’in dikkat çeken bir başka özelliği, bu sezon gol attığı 6 maçı da Fenerbahçe’nin kazanmış olması.

KOSOVA MİLLİ TAKIMI'NDA DA ATIYOR

Vedat Muriqi, 2019 yılında Süper Lig’de forma giyen futbolcular arasında en golcü isim oldu. Kosovalı futbolcu bu yıl 34 resmi karşılaşmada 23 kez gol sevinci yaşadı. Çaykur Rizespor’la 17 maçta 12 kez fileleri havalandıran Muriqi, Fenerbahçe’yle de 11 karşılaşmada 7 gol
kaydetti. Genç santrfor, kulüp takımlarındaki başarılı performansını Kosova Milli Takımı’na da taşıdı. Muriqi, Kosova’yla 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu’nda 6 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

DIAGNE'NİN 36 MAÇTA 15 GOLÜ VAR

Geçen sezon Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla 30 gol atarak gol kralı olan ve şimdilerde Club Brugge’de oynayan Mbaye Diagne, Senegal Milli Takımı dahil tüm kulvarlarda oynadığı 36 maçta 15 gol attı. Bu sezon 9 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse, 2019’da oynadığı 26 resmi karşılaşmada toplam 16 gol attı. Yine 9 golle krallık yarışında Cisse ile birlikte ilk sırada yer alan Adis Jahovic de Konyaspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor formalarıyla mücadele ettiği 26 karşılaşmada 13 kez gol sevinci yaşadı.

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