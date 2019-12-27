2019'da en çok Fatih Terim konuşuldu

Medya takip kurumu Ajans Press'in verilerine göre, 2019 yılının en çok konuşulan teknik adamları belirlendi.

2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen medya araştırmasında, ligin en çok konuşulan teknik adamın, hakkında 24 bin 25 haber çıkan Fatih Terim olduğu görüldü.

Hakkında 15 bin 7 yazılı basın haberi bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Terim'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise 12 bin 672 haberle en çok konuşulanlar listesinde üçüncü sırada bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı 11 bin 977 haber yansıması ile dördüncü, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 6 bin 980 haberle listenin beşinci sırasına yerleşti.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk 4 bin 476 haberle altıncı, Demir Grup Sivasspor'la ligin zirvesinde yer alan Rıza Çalımbay ise 3 bin 225 haberle yedinci sırayı aldı.

Diğer teknik adamların konuşulma sayıları şöyle:

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: 2 bin 675

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: 2 bin 415

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: 2 bin 228

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: 2 bin 68

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: 1921

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: 1661

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: 1640

Eski İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun: 1527

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: 1408

Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutcu: 408

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: 357

VAR, spor basınının gündeminde

İki sezondur uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) tartışmaları basında geniş yer buldu.

VAR uygulaması, devreye girdiği günden buyana medyada 20 bin 792 haberle yer aldı.

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