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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
02.12.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

2019 Wolfteam Türkiye Kupası Şampiyonu Galatasaray Espor

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2019 Wolfteam Türkiye Kupası Şampiyonu Galatasaray Espor

Türkiye’nin en popüler FPS oyunu Wolfteam için düzenlenen, 2019 Wolfteam Türkiye Kupası Finali, 1907 Fenerbahçe ile Galatasaray Espor takımları arasında oynandı. Estanbul Gaming Center’da gerçekleşen muhteşem final turnuvasında 1907 Fenerbahçe’yi 3-2’lik skorla yenen Galatasaray Espor şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Netmarble Türkiye’nin, Wolfteam oyunu için düzenlediği ve Türkiye’nin en güçlü espor takımlarının mücadelesine sahne olan Wolfteam Türkiye Kupası muhteşem bir derbiyle final yaptı. 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor takımları Estanbul Gaming Center’da karşı karşıya geldi. Şampiyonluk kupasına uzanan Galatasaray Espor 35 Bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

Wolfteam Türkiye Kupası lig aşamasını 48 puanla rekor kırarak lider tamamlayan 1907 Fenerbahçe Üst Kodu haritasında başlayan maçı 16-13’lük sayıyla kaybetti. 1907 Fenerbahçe Şehir Meydanı haritasında oynan ikinci maçı 16-8 skorla kazanarak durumu eşitledi. Saray Haritası’nda oynanan üçüncü maçı Galatasaray Espor 16-7 kazanarak tekrar öne geçti ancak büyük bir çekişmeye sahne olan dördüncü maçın oynandığı İstasyon Haritası’nda maçı 16-15 ile 1907 Fenerbahçe kazandı ve durumu 2-2’ye getirdi. Kapadokya Haritası’nda oynanan beşinci ve son maçta Galatasaray Espor oyuna ağırlığını koydu ve maçı 16-11 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonluk kupasını Galatasaray Espor Takım Kaptanı Cenk ‘CombatStar’ Erşahin’e Netmarble EMEA Marketing ve Operasyon Direktörü Mesut Üzümcü takdim etti. Son 3 yıldır 1907 Fenerbahçe’nin şampiyon olduğu turnuvada Galatasaray Espor ilk defa rakibine üstünlük sağlayarak şampiyon oldu. Bu yıl kupayı alan Galatasaray Espor takım kaptanı Cenk ‘CombatStar’ Erşahin geçtiğimiz yıl da 1907 Fenerbahçe’nin kaptanı olarak kupaya uzanmıştı.

Kupa finali nefesleri kesti

Wolfteam turnuvalarında takımların çok zevkli maçlara imza attıklarını belirten Netmarble EMEA Marketing ve Operasyon Direktörü Mesut Üzümcü, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Wolfteam Türkiye Kupası Finali büyük bir heyecana ve çekişmeye sahne oldu. Wolfteam severler heyecanı ve tansiyonu yüksek bir maç izlediler. Şampiyonluk son ana kadar el değiştirdi. Bu mücadele sonunda kupaya uzanan Galatasaray Espor takımını ve oyuncuları kutluyorum. Uzun bir sezonun sonunda başarıya ulaştılar. Ayrıca salonu dolduran ve final maçına renk katan iki takımın taraftarlarına teşekkür ediyorum. Son ana kadar takımlarını çok iyi desteklediler. Wolfteam olarak amacımız her yıl espora desteğimizi ve yatırımlarımızı artırarak oyunseverlere eğlenceli bir sezon geçirmelerini sağlamak. 2020 sezonunda da yenilikler ve sürprizlerle dolu daha çekişmeli bir lig olması için hazırlıklarımızı yapıyoruz.” dedi.

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