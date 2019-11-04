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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.11.2019 - 18:36, Son Güncelleme:

2019 Turkish Airlines Open Golf Turnuvası’nda geri sayım başladı

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2019 Turkish Airlines Open Golf Turnuvası’nda geri sayım başladı

Antalya’da 7-10 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 2019 Turkish Airlines Open Golf Turnuvası’nda 75 sporcunun mücadele edeceği bildirildi.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamada, Belek’teki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü’nde düzenlenecek organizasyonda, 7 milyon dolar toplam para ödülü için biri Türk 75 sporcunun mücadele edeceği belirtildi.

European Tour Race to Dubai sıralamasında ilk 70’te yer alan oyuncuların katılabildiği turnuvada bu yıl, son iki senenin Turkish Airlines Open şampiyonu İngiliz Justin Rose’un yanı sıra European Tour genel klasman lideri Avusturyalı Bernd Wiesberger, 2016 Masters şampiyonu İngiliz Danny Willett, 2018 Masters şampiyonu ABD’li Patrick Reed, 2018 Britanya Açık şampiyonu İtalyan Francesco Molinari ve 2019 Britanya Açık şampiyonu Shane Lowry gibi ünlü isimler sahaya çıkacak.

2020 Ryder Cup Avrupa takımının kaptanı İrlandalı Padraig Harrington ve PGA Turu’nun genç yıldızlarından C.T. Pan olarak bilinen Pan Cheng-tsung, Türk Hava Yolları’nın sağladığı "wild card"la turnuvaya katılacak.

Türkiye’nin milli amatör golfçülerinden Taner Yamaç, geçen yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye Golf Federasyonunun sağladığı oyuncu kontenjanıyla turnuvada yarışacak.

Turkish Airlines Open, geçen yıl dünya genelinde 542 milyon hanede izlenmişti.

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