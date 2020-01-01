2019 nasıldı, 2020 nasıl olmalı?
Hürriyet'in spor yazarları Mehmet Arslan, Mustafa Denizli, Güntekin Onay, Uğur Meleke, İlker Yasin ve Ünal Özüak hem geçen yılı değerlendirdi hem de yeni yıldan beklentilerini anlattı.
MEHMET ARSLAN
2019
1- Kızım Nazlım Naz’ın ABD’nin en önemli moda okullarından biri olan Fashion Tecnology Institute’den mezun olması.
2- ‘Bobby Robson’ ve ‘Maradona Meksika’da’ belgeselleri spor ve hayat açısından bende derin bir iz bıraktı.
3- Selanik dahil batı Trakya seyahati. Ortak kaderi ve kültürü paylaştığımız bu topraklarla tanışmak olağanüstü bir deneyimdi.
2020
1- Gözlerimi kapatıyorum ve hayal ediyorum: “Bir gün kızımın tasarladığı ürünlerden biriyle piyasa yapacağım.”
2- O gün orada olmak istiyorum, Anfield Road’da. Kırmızıların asla yalnız yürümediği Liverpool’da, Liverpool’un şampiyonluğunu kutlamak için.
3- Veeee... Jurgen Klopp ile, futbola renk ve ruh katan o teknik adamla futbola ve hayata dair bir röportaj yapmak istiyorum.
MUSTAFA DENİZLİ
2019
1- İkinci torunum Kerem Ege’nin dünyaya gelmesi.
2- İlk torunum Mustafa Cem’in snowboard’da (yaş gruplarında) milli takıma seçilmesi.
3- Milli Futbol Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılma hakkı kazanması.
2020
1- Mustafa Cem’i şampiyon bir sporcu olarak kürsüde görmek.
2- Avrupa Futbol Şampiyonası’na gidişimiz çok iyiydi, dönüşümüzün muhteşem olmasını temenni ediyorum.
3- Termik santrallara takılacak filtrelerle, hep birlikte sağlıklı nefes alabilmek.
GÜNTEKİN ONAY
2019
1- Her şeyden önemlisi ailem ve ben, sağlık içinde huzurlu ve istikrarlı bir yıl geçirdik.
2- Walter Isaacson’ın ‘Leonardo da Vinci’, yine aynı yazarın ‘Einstein’ ayrıca Noah Hariri’nin ‘21. Yüzyıl İçin 21 Ders’ adlı kitapları bende iz bırakanlar.
3- Film olarak da en çok ‘Green Book’ ve ‘Le Mans’ aklımda kaldı
2020
1- Tabii ki her yıl olduğu gibi piyangodan ikramiye çıkması. Bu gerçekleşirse bir yelkenli tekne alıp Ege’de dolaşma hayalimi gerçekleştirebilirim.
2- İş konusunda istikrar ve başarı beklentimin devam etmesi de beklentilerim arasında.
3- Ve haftada 5 gün spor yapıyorum. 2020’de de bunu gerçekleştirecek sağlık ve enerji diliyorum.
UĞUR MELEKE
2019
1- California’da geçirdiğim 2 ayımdı. 15 yıl önce yaşadığım mahallemde olmak, eski City oyuncusu Shaun Wright-Philips’le vakit geçirmek. Güzel hatıralardı.
2- Sevdiğim arkadaşlarım ve dostlarımla çalışmak. İyi bir iş sezonu.
3- Kız arkadaşımın mesleki anlamda çok iyi bir yıl geçirmesi. Yıllardır yoğun çalışarak hak ettiği işlere 2019 içinde ulaşması. Dünyanın zaman zaman adil bir yer olabileceğine inancım arttı böylece.
2020
1- Bir kitap yazmak. Futbol dışındaki hislerimi ve düşüncelerimi anlatmak.
2- Meritokrasi. Hak edenin hak ettiği yerde olduğu bir dünya.
3- Kendim, sevdiklerim, ailem için sağlık, huzur; insanlık için barış dolu bir sene umudum.
İLKER YASİN
2019
1- Siyaset felsefesi doktoru Buğra Yasin’in uluslararası indeksli dergilerde iki makalesinin yayımlanması.
2- 11 yaşındaki Siyam kedisi Lucie’nin büyük rahatsızlığını atlatarak hayata dönmesi.
3- 70’li yıllardan beri taraftarı, hayranı olduğum Liverpool’un tekrar Bill Shankly ve Bob Paisley’li günlere dönmesi.
2020
1- 40 yıl taşıdığım, e-Devlet Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sayfasında Temmuz 2019’da basılmış ve kullanımda olduğu halde hâlâ şahsıma ulaşmayan basın kartımın bana gönderilmesini bekliyorum.
2- Dede olmak istiyorum.
3- Savaştan kaçıp ülkemize sığınan 5 milyon Suriyelinin ülkelerine dönebilmesi.
ÜNAL ÖZÜAK
2019
1- Yaşdaş liseli arkadaşlarla haftalık buluşmalar.
2- Hayatın tadını çıkarmak veya tadını kaçıranları hayatımdan çıkarma moduna geçmem.
3- Zorlu günler yaşamamak.
2020
1- “Kitap yaz” ısrarlarına dayanma gücü istiyorum.
2- THY Euroleague finalinde iki Türk takımını canlı seyretmek istiyorum.
3- Bana ait çizgiler dikkat etsinler silinmesin..
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