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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
08.07.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

2019 Kupa Amerika'dan akılda kalanlar

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2019 Kupa Amerika'dan akılda kalanlar

Brezilya Milli Takımı, 2007'den bu yana ilk, toplamda 9. şampiyonluğunu elde etti. Barcelona Kulübünde 34 kupa kaldıran Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla şampiyonluk hasretine bu turnuvada da son veremedi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 2019 Kupa Amerika, Brezilya'nın şampiyonluğuyla tamamlandı.

Kupa Amerika'da şampiyon Brezilya
Güney Amerika futbolunun milli takım düzeyindeki turnuvası Kupa Amerika'nın 46'ncısı, ev sahibi Brezilya ile Peru arasındaki final maçıyla son buldu.

Maracana Stadı'ndaki karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Brezilya, 2007'den bu yana ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Kupayı en fazla kazanan takımlar arasında 3. sırada yer alan "Sambacılar", şampiyonluk sayısını 9'a çıkardı.

Kupa Amerika'yı müzesine götüren takımlar şöyle:

Uruguay: 15 kez

Arjantin: 14

Brezilya: 9

Paraguay, Şili, Peru: 2

Kolombiya, Bolivya: 1

 

Messi, milli formayla yine başaramadı
Altyapısından yetiştiği İspanyol kulübü Barcelona ile kazanılmadık kupa bırakmayan Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, aynı başarıyı milli formayla yine gösteremedi.

Arjantin formasıyla 2014 FIFA Dünya Kupası, 2007, 2015 ve 2016 Kupa Amerika'da final oynayan ama kupayı kaldıramayan 32 yaşındaki Messi, bu yılki Kupa Amerika'da finali göremedi. Yarı finalde Brezilya'ya yenilen Arjantin, üçüncülük maçında Şili'yi yenerek, üçüncü oldu.

Kulüp kariyerinde 34 kupası (4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 10 La Liga, 6 İspanya Kral Kupası ve 8 İspanya Süper Kupası) bulunan Messi, milli takımda şampiyonluk kazanamadı.

Messi'nin, Şili ile oynadıkları 3'üncülük maçında gördüğü kırmızı kart ve karşılaşmanın ardından "Brezilya'nın kollandığını" söylemesi de organizasyona damga vurdu.

Arjantinli forvet oyuncusu, Beşiktaş'ın Şili Milli Takımı'nda forma giyen futbolcusu Gary Medel ile girdiği ikili mücadelenin ardından çıkan tartışmada 2005'ten beri ilk, kariyerinde 2. defa kırmızı kart gördü.

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Peru 44 yıl sonra finale çıktı
Peru Milli Takımı, kupayı müzesine götürdüğü 1939 ve 1975'ten sonra 3. kez final oynadı. Peru, yarı finalde son şampiyon Şili'yi 3-0 yenerek 44 yıllık hasretine son verdi.

Peru'nun 35 yaşındaki santraforu Paolo Guerrero, fileleri 3 kez havalandırarak Brezilyalı Everton ile 2019 Kupa Amerika'nın gol krallığını paylaştı.

Gol sayısını 14'e çıkaran Guerrero, turnuva tarihinin en skorer futbolcuları listesinde ise 3'üncülüğe yükseldi.

Kupa Amerika tarihinin en skorer oyuncuları şöyle sıralandı:

1. Norberto Mendez (Arjantin): 17 gol

Zizinho (Brezilya): 17

3. Lolo Fernandez (Peru): 15

Severino Varela (Uruguay): 15

5. Paolo Guerrero (Peru): 14

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