2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Türkiye'de

Federasyon Başkanı Üstündağ, Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bulunan Lake River Side Hotel'de düzenlenen hakem, gözlemci gelişim ve bilgilendirme seminerine katıldı. Seminerin ardından DHA'ya (Doğan Haber Ajansı) açıklamalarda bulunan Başkan Üstündağ, Türkiye'de voleybolun gelişmesi amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde yaptıkları çalışmaları anlattı. Başkan Üstündağ, federasyon olarak önümüzdeki yıllarda bir Avrupa şampiyonasının Türkiye'de yapılması için CEV nezdinde girişimlerde bulunduklarını belirtti, şöyle dedi:

"2019 A Kadın Avrupa Şampiyonası grup, çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının organizasyonuna Türkiye olarak ev sahipliği için talepte bulunduk, kabul gördü. 31 Ağustos'ta Polonya'da yapılan CEV genel kurulunda detayları görüşmek şartıyla prensipte kabul edildi ve Türkiye'ye verildi."

16 YIL SONRA İLK DEFA

Türkiye'de en son 2003 yılında Avrupa Şampiyonası düzenlendiğini ve 2'nci olduklarını hatırlatan Başkan Üstündağ, "O günden bugüne ülkemizde çok çeşitli organizasyonlar yapıldı, olimpiyat elemesi organizasyonları, grup maçları yapıldı, altyapılardaki organizasyonlar yapıldı. A takım seviyesinde 16 yıldır ülkemizde yapılmayan bir organizasyona tekrar ev sahipliği yapacağız" diye konuştu.

CEV'DE NESLİHAN VE FERHAT AKBAŞ'A ÖNEMLİ GÖREV

Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, geçen günlerde Japonya Milli Takım antrenörü olarak Ferhat Akbaş'ın Asya Kupası'nı kazanmasının kendilerini memnun ettiğini belirterek, Ferhat Akbaş'ın Polonya'da yapılan CEV genel kurulunda CEV Avrupa Antrenörler Komisyonu'na, Türk voleybolunun efsane kaptanı Neslihan Demir Güler'in CEV Sporcu Çalışma Grubu'na seçildiğini söyledi.

GALATASARAY'IN FINAL FOUR MÜRACAATI

Kulüpler düzeyinde ise Galatasaray'ın gelecek yıl nisan ayında Final Four'a ev sahipliği yapmak için CEV'e başvuruda bulunduğunu ve federasyon olarak buna destek verdiklerini söyleyen Başkan Üstündağ, "Nisan ayında yapılacak olan Avrupa şampiyonası Final Four'u, dörtlü final etabı Türkiye'de İstanbul'da yapılacak. Bunun da buradan müjdesini vermiş olalım. Böyle bir girişimimizin olduğunu ve CEV'e başvuruda bulunduğumuzu belirtmek istiyorum. Henüz netleşmedi ama biz talibiz" dedi.

"DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONALARININ FAVORİSİ BİZİZ"

Türk voleybolunun son yıllarda çok önemli atılım yaptığını, hem kulüpler hem de milli takımlar seviyesinde önemli başarılara imza atıldığını kaydeden Başkan Üstündağ, "Geçen yılın Avrupa ve dünya şampiyonluğunu kadınlarda Türk takımları kazandı. Bu yıl da hedefler arasında kulüplerle görüşmemde aynı şekilde yine gözünü dünya şampiyonası ve Avrupa şampiyonasına dikmiş ve yatırımlarını o şekilde yapmışlar. Şampiyonaların favorisinin yine Türk takımları olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

HEDEF OLİMPİYATLARDA DERECE

Türkiye'nin milli takımlar seviyesinde hedefinin olimpiyatlarda derece yapmak olduğunu belirten Başkan Üstündağ, milli takım baş antrenörüyle bu amaçla uzun vadeli sözleşme yaptıklarını hatırlattı. Azerbaycan'da 22 Eylül'de Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yapılacağını ve milli takımın bu yönde hazırlıklarını Antalya'da sürdürdüğünü anlatan Başkan Üstündağ, oyuncuların Azerbaycan'dan madalya alarak döneceğine inandığını söyledi.