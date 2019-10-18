2019 Japonya MotoGP ne zaman?
MotoGP'de heyecan Japonya'da sürecek. Motor sporları tutkunlarının heyecanla beklediği 2019 Japonya MotoGP'nin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, 2019 Japonya MotoGP ne zaman? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı, Japonya'nın ev sahipliğinde 20 Ekim Pazar günü düzenlenecek. Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 16. ayağı, Motegi kentindeki 4,8 kilometrelik Twin Ring Motegi Pisti'nde 24 tur üzerinden yapılacak.
Sıralama turları 19 Ekim'de TSİ 09.05'te gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 09.00'da başlayacak.
Geride kalan 15 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:
1- Marc Marquez (İspanya): 325 puan
2- Andrea Dovizioso (İtalya): 215
3- Alex Rins (İspanya): 167
4- Maverick Vinales (İspanya): 163
5- Danilo Petrucci (İtalya): 162
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