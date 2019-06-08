2019 Gazi Koşusu ne zaman?
Türk atçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu'nun 2019 tarihi yaklaşıyor. Bu yıl 93’üncüsü düzenlenecek olan Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek. Peki, 2019 Gazi Koşusu ne zaman?
Türk Yarışçılığının Derbisi Gazi Koşusu’nun kesin kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü sona erecek. 28 Haziran Cuma günü yapılacak jokey deklaresi ve ardından TJK TV’den de canlı yayınlanacak start kurası çekimi ile birlikte, 2019 yılının Gazi Koşusu'na katılacak safkanlar belli olacak.
2019 Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek
Gazi Koşusu'nun tarihçesi
Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.
At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.
Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.
İlk ikramiye 2 bin lira
Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.
İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.
İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.
Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından beri Gazi Koşusu galiplerine verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.
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