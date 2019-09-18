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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
AA
18.09.2019 - 21:05, Son Güncelleme:

2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası 150 ülkeye ulaştı

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2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası 150 ülkeye ulaştı

Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı grup müsabakaları ve finallerle ilgili sunum yayımladı

Türkiye'nin bir grubuna ve finallerine ev sahipliği yaptığı 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 150 ülkedeki voleybolseverlere ulaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, ev sahipliği yaptığı şampiyonanın ardından organizasyonla ilgili rakamsal verileri içeren bir sunum yayımladı.
Sunumda yer alan bilgiler şöyle:

- Bu yıl Avrupa voleybolunda düzenlenen en büyük turnuva. Türk sporunda bu yıl ev sahipliği yapılan en büyük organizasyon.
- Grup aşaması ilk kez Türkiye'nin de dahil olduğu 4 farklı ülkede (Slovakya, Macaristan, Polonya) oynandı.
- Avrupa Şampiyonası boyunca Türkiye de dahil 10 takım Ankara'da mücadele etti.
- Türkiye'de 23 müsabaka oynandı.
- Şampiyonada toplam 76 müsabaka yapıldı.
- Türkiye maçlarındaki ortalama seyirci sayısı 10 bin 200 oldu.
- Organizasyonda satılan toplam bilet sayısı 140 bin.
- Türkiye'de 21 maç canlı yayımlandı.
- Organizasyonu yayımlayan televizyon kanalı sayısı 41.
- Şampiyonada 150 ülkede voleybolseverlere ulaştırıldı.

Etkinlikler

2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası karşılaşmalarının öncesinde ve sonrasında düzenlenen etkinliklere dair rakamlar ise şu şekilde:

- Etkinlik yapılan maç sayısı: 23
- Etkinlik yapan marka sayısı: 4
- Dağıtılan ödül sayısı: 1335

Şampiyonası boyunca, Ankara'da bulunan bir AVM'de kurulan taraftar eğlence alanında, ziyaretçilerin gün boyunca voleybol dolu bir gün geçirmesi planlandı. Kurulan taraftar eğlence alanına 200 binden fazla voleybolsever ziyarette bulunurken; düzenlenen Eypio konseri ile de coşku zirveye çıktı.

Sosyal medya 

Turnuva öncesi iletişim çalışmaları kapsamında "#doğandavar" konseptine uygun içerikler üreterek sosyal medyada bir önceki döneme göre erişimlerde yüzde 460 artış gözlemlendi.

Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde ve sonrasında; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in yanı sıra Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, İrem Yaman, Ramil Guliyev, Taha Akgül gibi birçok milli sporcu ve spor camiasındaki ünlü birçok isimlerde A Milli Takım'a destek oldu.
Spor ve sanat dünyasından birçok isim de "#doğandavar" kampanyasına katıldı.

Ankara'da oynanan final gününde ise A Milli Kadın Voleybol Takımı için sosyal medyada siyasetten, spora, sanattan uluslararası firmalara kadar birçok kişi ve kurum destek mesajları yayınladı. Ay-yıldızlılar, Twitter'da "En çok konuşulanlar" listesine Türkiye'de ilk, dünyada ise 2. sıradan girmeyi başardı.


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