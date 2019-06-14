2019-2020 Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak?
Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan edip tamamlanması ile 2019- 2020 sezonunun başlangıç tarihi gündeme gelmeye başladı. Özellikle futbolseverler, Spor Toto Süper Lig Spor Toto 1. Lig'deki mücadeleleri izlemek için sabırsızlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda TFF, profesyonel liglerde 2019-2020 sezonu başlangıç tarihlerini açıkladı. Peki, 2019-2020 Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak? İşte, o konu ile ilgili detaylar.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, 2019-2020 sezonu profesyonel liglerin başlayacağı tarihi sporseverlere duyurdu. Öte yandan yaz transfer dönemi 17 Haziran 2019 tarihinde başlayıp 2 Eylül 2019 tarihinde sona erecek. İşte, 2019-2020 Süper Lig sezonu başlangıç tarihleri.
2019-2020 PROFESYONEL LİGLERİN BAŞLANGIÇ TARİHİ
TFF'de alınan karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.
Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.
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