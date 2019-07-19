2019-2020 Süper Lig sezonu için geri sayım! Transfer dönemi ne zaman bitecek?
Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 futbol sezonunun fikstürünün çekilmesinin ardından, kulüplerin eksik kadroları için devam ettirdiği yaz transfer sezonu gündemdeki yerini aldı. Yeni sezon maçları ve derbiler için geri sayıma başlayan futbolseverler, yaz transfer döneminin ne zaman biteceğini internet üzerinden sorguluyor. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte, o konuya dair bilgiler.
Profesyonel futbol kulüpleri, yerli ve yabancı futbolcuları renklerine bağlayarak yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. 17 Haziran'da başlayan yaz transfer döneminde, birçok kulüp, eksik kadroları için oyuncularla masaya oturarak el sıkıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun(TFF) açıklamış olduğu tarihlerde transfer dönemi kapanacak ve 2019-2020 Cemil Usta Süper Lig sezonu başlayacak. İşte, profesyonel kulüplerde transfer döneminin biteceği tarih.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.
SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.
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