Süper Lig 2019-2020 sezonu ne zaman başlayacak?
Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstürünün çekilip, profesyonel liglerde sezon planlamasının belli olmasının ardından, sporseverlerinde yeni Süper Lig sezonu için heyecanı arttı. Dev derbiler ve Süper Lig maçları için sabırsızlananlar, internet üzerinden 2019-2020 Süper Lig başlangıç tarihini son günlerde sıklıkla araştırıyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte, 2019-2020 Süper Lig ve profesyonel liglerin başlangıç tarihi.
Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig sezon planlamaları açıklandı. Planlamaya göre, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu, ağustos ayı itibariyle başlayacak. 1. haftanın ilk karşılaşması Sivasspor-Beşiktaş arasında yaşanacak. Peki, Süper Lig 2019-2020 sezonu ne zaman başlayacak? İşte, profesyonel liglerde sezon planlaması ile ilgili bilgiler.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 30 Aralık 2019'da sona ererken, ikinci yarı 17, 18, 19 ve 20 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak. Süper Lig'de sezon 17 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.
TFF 1. Lig, 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Ligde "24." ve "27." hafta maçları hafta içi oynanacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de "7." ve "24." hafta maçları hafta içi oynanacak.
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.
Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.
1. HAFTANIN MAÇLARI BELLİ OLDU
Ağustos ayında başlayacak olan 2019-2020 sezonu maçları 1. hafta karşılaşmaları şöyle olacak;
Sivasspor-Beşiktaş
Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor
Kasımpaşa-Trabzonspor
İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor
Konyaspor-MKE Ankaragücü
Yukatel Denizlispor-Galatasaray
Göztepe-Antalyaspor
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