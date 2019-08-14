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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
14.08.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu ilk hafta iddaa oranları açıklandı!

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2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu ilk hafta iddaa oranları açıklandı!

Süper Lig'de yeni sezon, 16 Ağustos Cuma günü "Denizlispor-Galatasaray" maçıyla başlıyor! İşte ilk haftanın iddaa oranları...

2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu, 16 Ağustos Cuma günü başlıyor!

DENİZLİSPOR - GALATASARAY

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezonu Denizli deplasmanında açıyor. Galatasaray'ın galibiyetine iddaa'da 1,45 oran belirlenmiş durumda... Denizlispor'un yenilmezliğinin oranı ise 1,95! Maçta en az 3 gol çıkmasına 1,55 oran açıklanırken, Misli.com üyelerinin sürpriz kuponlarında "İY1/MS2 - 17,00" tercih edildiğini görüyoruz...

Misli.com yazarı Ertan Süzgün; "Galatasaray güçlü kadrosuyla deplasmanda da olsa üç puana yakın duruyor." dedi.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ

Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe'yi yenen Sivasspor'a, Beşiktaş karşısında iddaa'da 2,70 oran verilmiş durumda... Misli.com üyelerinden bu maçı kuponlarına koyanların %40'ı ise 2,00 oranıyla Beşiktaş galibiyetine güveniyor.

Misli.com yazarı Serkan Çalışır; "Sivasspor'un kaybetmesini beklemiyorum." dedi.

2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu ilk hafta iddaa oranları açıklandı

GÖZTEPE - ANTALYASPOR

Göztepe'nin Antalyaspor karşısındaki galibiyetine iddaa'da 1,65 oran belirlenmiş durumda. Maçta en az 3 gol çıkmasına ise 1,60 verildi. Misli.com üyeleri de bu iki tercihe güvenlerini kuponlarına yansıtıyor...

Misli.com yazarı Ertan Süzgün; "Sahasında etkili bir taraftar grubuna sahip Göztepe, ilk hafta iç saha avantajıyla galibiyete daha yakın olan taraf." dedi.

FENERBAHÇE - GAZİŞEHİR

Yoğunluk açısından Süper Lig'in ilk haftasında en çok "Fenerbahçe kazanır" tercihi Misli.com üyelerinin kuponlarında yer alıyor, %69!

iddaa bu tercihe 1,30 oran belirledi... 3-1'lik skor ve 9,50'lik iddaa oranının sürpriz kuponlarda yer aldığını görüyoruz...

Misli.com yazarı Serkan Çalışır da; "Fenerbahçe'nin zorlansa da 3 puanı almasını bekliyorum." dedi.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

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