2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu ilk hafta iddaa oranları açıklandı!
Süper Lig'de yeni sezon, 16 Ağustos Cuma günü "Denizlispor-Galatasaray" maçıyla başlıyor! İşte ilk haftanın iddaa oranları...
2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu, 16 Ağustos Cuma günü başlıyor!
DENİZLİSPOR - GALATASARAY
Son şampiyon Galatasaray, yeni sezonu Denizli deplasmanında açıyor. Galatasaray'ın galibiyetine iddaa'da 1,45 oran belirlenmiş durumda... Denizlispor'un yenilmezliğinin oranı ise 1,95! Maçta en az 3 gol çıkmasına 1,55 oran açıklanırken, Misli.com üyelerinin sürpriz kuponlarında "İY1/MS2 - 17,00" tercih edildiğini görüyoruz...
Misli.com yazarı Ertan Süzgün; "Galatasaray güçlü kadrosuyla deplasmanda da olsa üç puana yakın duruyor." dedi.
SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ
Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe'yi yenen Sivasspor'a, Beşiktaş karşısında iddaa'da 2,70 oran verilmiş durumda... Misli.com üyelerinden bu maçı kuponlarına koyanların %40'ı ise 2,00 oranıyla Beşiktaş galibiyetine güveniyor.
Misli.com yazarı Serkan Çalışır; "Sivasspor'un kaybetmesini beklemiyorum." dedi.
GÖZTEPE - ANTALYASPOR
Göztepe'nin Antalyaspor karşısındaki galibiyetine iddaa'da 1,65 oran belirlenmiş durumda. Maçta en az 3 gol çıkmasına ise 1,60 verildi. Misli.com üyeleri de bu iki tercihe güvenlerini kuponlarına yansıtıyor...
Misli.com yazarı Ertan Süzgün; "Sahasında etkili bir taraftar grubuna sahip Göztepe, ilk hafta iç saha avantajıyla galibiyete daha yakın olan taraf." dedi.
FENERBAHÇE - GAZİŞEHİR
Yoğunluk açısından Süper Lig'in ilk haftasında en çok "Fenerbahçe kazanır" tercihi Misli.com üyelerinin kuponlarında yer alıyor, %69!
iddaa bu tercihe 1,30 oran belirledi... 3-1'lik skor ve 9,50'lik iddaa oranının sürpriz kuponlarda yer aldığını görüyoruz...
Misli.com yazarı Serkan Çalışır da; "Fenerbahçe'nin zorlansa da 3 puanı almasını bekliyorum." dedi.
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