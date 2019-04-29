2018'in şampiyonları ödüllerine kavuştu
GOLFTE 2018 yılı içindeki kulüp turnuvalarında dereceye giren sporculara ödülleri, dün Kemer Country Golf Club’da düzenlenen törenle verildi. Ödül alanlar şunlar:
· CLUB CHAMPIONSHIP: Men’s Gross: Cem Pekkutlucan, Ladies Gross: Hyun Young Shim, Men’s Net: Ege Devrim, Ladies Net: Beyhan Benardete.
· BLOOM SENIORS: Cat A: Tansel Alpan, Cat B: David Kuhn.
· MILLIYET CUP: Nasut Akosman, Ercan Özsivri.
· MILANGAZ CUP: Nonita Chand.
· EDIN TROPHY: Selim Alp.
· PLAYER OF THE YEAR: Mete Kazan.
· PAIRS TROPHY: Altınay Sezen, Süleyman Urakov.
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