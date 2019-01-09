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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
AA / Fotoğraf: AFP Spor
09.01.2019 - 08:28, Son Güncelleme:

2018'in Afrikalı futbolcusu Salah

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2018'in Afrikalı futbolcusu Salah

İngiliz kulübü Liverpool'un Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah, üst üste 2. kez yılın Afrikalı futbolcusu seçildi.

Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2018'in en iyi Afrikalı futbolcusu ödülü, Senegal'in başkenti Dakar'da gerçekleştirilen törende sahibini buldu.

Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylamada, Senegalli takım arkadaşı Sadio Mane ve 2015'in kazananı Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang'ı geride bırakan Salah, 2017'den sonra 2018'de de ödüle layık görüldü.

İlk kez 1992'de verilen ödülü 17 farklı futbolcu kazandı. Ödülü en fazla alan isimler, 4'er kezle Kamerunlu Samuel Eto'o ve Fildişi Sahilli Yaya Toure oldu.

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