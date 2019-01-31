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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
31.01.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

2018 yılında transfere 7.03 milyar dolar harcandı!

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2018 yılında transfere 7.03 milyar dolar harcandı!

2018 yılında futbol kulüplerinin ne kadar transfer harcaması yaptığı belli oldu. Toplamda harcanan paranın bir önceki yıla oranla yüzde 10,3 artarak 7.03 milyar dolara ulaştığı belirlendi.

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, futbol kulüplerinin transferler için yaptığı harcamayı konu alan araştırmayı inceledi.

Ajans Press’in FIFA Uluslararası Transfer Eşleştirme Sistemi raporundan ve medyaya yansıyan haberlerden derlediği bilgilere göre, 2018 yılında transfer harcamalarının 7,03 milyar dolara ulaştığı görüldü.

Transfer harcamalarının 2017 yılına oranla yüzde 10,3 arttığı dikkat çekerken, geçen yıl transfer edilen toplam oyuncu sayısı ise 16 bin 533 olarak kayıtlara geçti. Transfer harcamalarındaki dağılım incelendiğinde, harcanan 7.03 milyar doların yüzde 78,2’sini Avrupa kulüplerinin yaptığı transferler oluşturdu.

Geçtiğimiz yıl 31 kulübün, transfer için 50 milyon dolar ve üzerinden para harcaması dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

MEDYA TRANSFERLERİ BÖYLE GÖRDÜ

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında “transfer” başlığı altında 200 binin üzerinden haber çıkışı tespit edilirken, Ocak ayı transfer dönemi 22 bin 717 haberle konuşuldu. 

2019 yılı Ocak ayı transfer dönemi ise son günlerde sıcak gelişmelere sahne olurken, Galatasaray’ın kadrosuna kattığı Mbaye Diagna son günlere damgasını vuran isim oldu. Senegalli golcü, transferinin ardından yazılı basın ve internette en çok konuşulan ve aranan isim olurken, hakkında 2 bin 258 haber yansıması tespit edildi.

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