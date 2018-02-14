2018 yılında en çok forması satılan futbolcu açıklandı!
2018 yılında şimdiye kadar en çok forması satılan futbolcunun Manchester United'ın yeni transferi Alexis Sanchez olduğu duyuruldu. Ada basınında yer alan haberde Manchester United'ın taraftar kitlesinin Şilili yıldızın imzasının ardından kulüp mağazalarındaki tüm stokları tükettiğini ifade etti.
Manchester United'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Alexis Sanchez, 2018 yılında forması en çok satılan futbolcu oldu. Ada basınında yer alan haberlerde Manchester United'ın taraftar kitlesinin bu anlamda önemli rol oynadığı ifade edildi.
Hatırlanacağı üzere Manchester United, Alexis Sanchez'i transfer etmesinin ardından kulübün efsaneleşen forma numarası 7'yi Şilili yıldıza vermişti. (Yenişafak)
İşte 2018 yılında forması en çok satılan oyuncular;
Alexis Sanchez: Manchester United
Paul Pogba: Manchester United
Harry Kane: Tottenham
Mohamed Salah: Liverpool
Eden Hazard: Chelsea
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