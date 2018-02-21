2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Norveç rüzgarı!
23. Kış Olimpiyatları'nın 12. günü sonunda 13 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalyası bulunan Norveç, madalya tablosundaki liderliğini sürdürdü.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde devam eden organizasyonda bugün 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya daha kazanan Norveç, madalya sayısını 33'e
yükseltti.
Almanya, 12 altın, 7 gümüş, 5 bronz madalyayla ikinci, Kanada ise 9 altın, 5 gümüş, 7 bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.
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