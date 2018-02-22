2018 Kış Olimpiyatları'nda heyecan sürüyor | Norveç rekor kırdı!
Güney Kore'nin Pyeongchang şehrinde düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. On ikinci günün bittiği ve on üçüncü gün müsabakalarının oynanacağı organizasyonda, madalyalar sahiplerini bulmaya devam ediyor. Son olarak, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni kadınlar takım takip finalinde Japonya ile erkekler takım takip finalinde Norveç altın madalya kazandı. Peki 2018 Kış Olimpiyatları'nda hangi ülke kaç madalya aldı? Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nda madalya sıralaması nasıl?
Kış Olimpiyatları'nın on üçüncü günü, Güney Kore'nin Pyeongchang şehrinde oynanan oyunlarla devam ediyor. 2018 Kış Olimpiyatları'nda şuana kadarki müsabakalarda alınan madalya yarışında zirvenin sahibi ülkesi Norveç oldu. Norveç dört gün önce Almanya'dan zirveyi almıştı.
23. Kış Olimpiyatları'nın onikinci günü sonunda 13 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalyası bulunan Norveç, madalya tablosundaki liderliğini sürdürdü. 2018 Kış Olimpiyatlarında, zirvedeki Norveç'in ardından madalya sıralaması şöyle devam ediyor;
Almanya, 12 altın, 7 gümüş, 5 bronz madalyayla ikinci, Kanada ise 9 altın, 5 gümüş, 7 bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı. 2018 Kış Olimpiyatları'nda Amerika Birleşik Devletleri toplamda 19 madalya ile dördüncü sırada bulunuyor.
NORVEÇ'DEN OLİMPİYAT REKORU
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni erkekler takım takip finalinde Norveç altın madalya elde etti. PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 12. gününde, sürat pateni erkekler takım takip finali yapıldı. Havard Bokko, Simen Spieler Nilsen, Sverre Lunde Pedersen ve Sindre Henriksen'den oluşan Norveç Milli Takımı, 3.37.32'lik derecesiyle olimpiyat rekoru da kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Bir önceki olimpiyat rekoru 3.37.71 ile Hollanda'ya aitti. A Finali'nde mücadele eden ev sahibi Güney Kore'nin 3.38.52 ile gümüş madalya elde ettiği kategoride, B Finali'nde yarışan Hollanda, 3.38.40'lık derecesiyle bronz madalya almaya hak kazandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle