2018 Kış Olimpiyatları madalya sıralaması - Pyeongchang Kış Olimpiyatları madalya sırası
Güney Kore'nin Pyeongchang kentinin ev sahipliği yaptığı 2018 Kış Olimpiyatları'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 6'ncı günün başladığı olimpiyatlarda madalyalar sahiplerini bulmaya devam ediyor. Peki 2018 Kış Olimpiyatları'nda hangi ülke kaç madalya aldı? Pyeongchang Kış Olimpiyatları madalya sıralaması nasıl?
Kış Olimpiyatları'nın altıncı günü, Güney Kore'nin Pyeongchang şehrinde oynanan oyunlarla devam ediyor. 2018 Kış Olimpiyatları'nda şuana kadarki müsabakalarda alınan madalya yarışında zirvenin sahibi Almanya oldu.
Alman sporcular, 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya alarak diğer ülkeleri geride bırakarak zirveye oturdu. Hollanda ise toplam 5 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla ikinci sırada yer alırken, Olimpiyatların bir diğer iddialı ekibi ABD ise 5 altın 1 gümüş 2 bronz madalya ile üçüncü sırada yer alıyor.
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda ilk altın madalyayı, kayaklı koşu skiatlon dalında İsveçli Charlotte Kalla elde etmişti. Güney Kore'nin Pyeongchang şehrinde 9 Şubat - 25 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan ve 92 ülkenin katıldığı 15 spor dalındaki 98 müsabakada 2.920 sporcu yarışacak.
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