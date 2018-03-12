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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler2018 Dünya Kupası ne zaman? Dünya Kupası takımları
Spor Arena 2018 Dünya Kupası ne zaman? Dünya Kupası takımları
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Spor Arena
12.03.2018 - 15:50, Son Güncelleme:

2018 Dünya Kupası ne zaman? Dünya Kupası takımları

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2018 Dünya Kupası ne zaman? Dünya Kupası takımları

Dünya Kupası ile futbol ateşi milli takımlar bazında yeniden alevlenecek. Dünya futbolunun önde gelen isimlerinin formalarını terleteceği mücadeleler, ekran başından naklen takip edilebilecek. Bu yıl Rusya'da gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası, birbirinden çekişmeli karşılaşmlara sahne olacak. Peki, 2018 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? İşte, 2018 Dünya Kupası'na dair merak edilen bazı detaylar

2018 Dünya Kupası futbolcuların kendisini göstereceği, futbol keyfinin doruklara ulaşacağı turnuva olacak. Birçok bölgeden onlarca takımın katılım sağlayacağı 2018 Dünya Kupası, Rusya'nın 11 şehrinde gerçekleşecek. Mücadelelerin gerçekleştirileceği 12 stadyumdan 10 adetini henüz yaptıran Rusya, turnuva için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, 2018 Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak? Turnuva ne zaman başlayacak? İşte, detaylı bilgiler

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018 Dünya Kupası grup maçları, 14 Haziran tarihinde başlayacak, 15 Temmuz tarihinde sona erecek. Turnuvanın yarı final maçları 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali ise 15 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'da gerçekleştirilecek.

Turnvanın son dört maçı, Moskova'daki Luzhniki ve Saint Petersburg'daki Krestovsky Stadyumlarında oynanacak.

Dünya Kupası'ndaki açılış maçını ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan oynayacaklar ve müsabaka, 14 Haziran 2018 tarihinde TSİ 18:00'de başlayacak. Karşılaşma Luzhniki Stadı'nda oynanacak.

DÜNYA KUPASI GRUPLARI NASIL OLUŞACAK?

A GRUBU: Rusya,Uruguay, Mısır, Suudi Arabistan
B GRUBU: Portekiz, İspanya, İran, Fas
C GRUBU: Fransa, Peru, Danimarka, Avustralya
D GRUBU: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya
E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan
F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore Cumhuriyeti
G GRUBU: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama
H GRUBU: Polonya, Kolombiya, Senegal, Japonya

DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dünya Kupası mücadeleleri, Türk futbolseverler tarafından ekran başından takip edilecek. Normal şartlar altında her yıl TRT tarafından yayınlanan turnuvanın bu yıl da TRT ekranlarında ekranlara gelmesi bekleniyor.

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