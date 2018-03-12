2018 Dünya Kupası ne zaman? Dünya Kupası takımları
Dünya Kupası ile futbol ateşi milli takımlar bazında yeniden alevlenecek. Dünya futbolunun önde gelen isimlerinin formalarını terleteceği mücadeleler, ekran başından naklen takip edilebilecek. Bu yıl Rusya'da gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası, birbirinden çekişmeli karşılaşmlara sahne olacak. Peki, 2018 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? İşte, 2018 Dünya Kupası'na dair merak edilen bazı detaylar
2018 Dünya Kupası futbolcuların kendisini göstereceği, futbol keyfinin doruklara ulaşacağı turnuva olacak. Birçok bölgeden onlarca takımın katılım sağlayacağı 2018 Dünya Kupası, Rusya'nın 11 şehrinde gerçekleşecek. Mücadelelerin gerçekleştirileceği 12 stadyumdan 10 adetini henüz yaptıran Rusya, turnuva için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, 2018 Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak? Turnuva ne zaman başlayacak? İşte, detaylı bilgiler
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2018 Dünya Kupası grup maçları, 14 Haziran tarihinde başlayacak, 15 Temmuz tarihinde sona erecek. Turnuvanın yarı final maçları 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali ise 15 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'da gerçekleştirilecek.
Turnvanın son dört maçı, Moskova'daki Luzhniki ve Saint Petersburg'daki Krestovsky Stadyumlarında oynanacak.
Dünya Kupası'ndaki açılış maçını ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan oynayacaklar ve müsabaka, 14 Haziran 2018 tarihinde TSİ 18:00'de başlayacak. Karşılaşma Luzhniki Stadı'nda oynanacak.
DÜNYA KUPASI GRUPLARI NASIL OLUŞACAK?
A GRUBU: Rusya,Uruguay, Mısır, Suudi Arabistan
B GRUBU: Portekiz, İspanya, İran, Fas
C GRUBU: Fransa, Peru, Danimarka, Avustralya
D GRUBU: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya
E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan
F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore Cumhuriyeti
G GRUBU: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama
H GRUBU: Polonya, Kolombiya, Senegal, Japonya
DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Dünya Kupası mücadeleleri, Türk futbolseverler tarafından ekran başından takip edilecek. Normal şartlar altında her yıl TRT tarafından yayınlanan turnuvanın bu yıl da TRT ekranlarında ekranlara gelmesi bekleniyor.
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