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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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eSpor
27.12.2018 - 09:17, Son Güncelleme:

2018 BOM E-Team GT Kupası sonuçlandı

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2018 BOM E-Team GT Kupası sonuçlandı

Otomobil e-sporları ile ilgilenen yüzlerce katılımcıya geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana büyük bir heyecan yaşatan 2018 Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) E-Team GT Kupası, Pazar günü İstanbul Park sanal pistinde gerçekleşen final yarışı ile tamamlandı. Turkcell TV+’tan canlı olarak yayınlanan ve tüm katılımcıların büyük bir heyecan içinde mücadele ettiği son yarışı Furkan Özcan lider olarak tamamladı. Yarışta Ufuk Baba ikinci, Mertcan Solak ise üçüncü olarak bitiş çizgisine ulaştı.

Uzun süren bu maraton süreci boyunca, Borusan Otomotiv Motorsport’un (BOM) yarışmış olduğu dünyanın en ünlü pistlerinden birkaçının sanal versiyonlarında gerçekleştirilen yarışlarda ilk 4’e girmek ve final hakkı kazanmak için haftalarca antrenman yapan yarışmacılar, Spa Franchorchamps, Brands Hatch, Nürburgring, Mugello ve Monza’nın sanal asfaltlarını aşındırdılar. Eurosport’un duayen spikeri Yiğit Top’un sunumu, World’s Fastest Gamer finalisti ve Formula1 E-Sport pilotu Cem Bölükbaşı ile Borusan Otomotiv Motorsport Takım Direktörü İbrahim Okyay’ın yorumları eşliğinde gerçekleşen final yarışı 20 tur boyunca izleyenlerin nefeslerini kesen bir mücadeleye sahne oldu.

Ekran başından yarış koltuğuna geçme fırsatı

2018 BOM E-Team GT Kupası’nda sezon boyunca elde ettikleri başarılara bağlı olarak, Borusan Otomotiv Motorsport tarafından seçilecek iki e-sporcu BOM E-Team takımını oluşturarak 2018 sezonunda Borusan Otomotiv Motorsport desteği ile yarışacak. Geçtiğimiz günlerde BOM’un milli sporcuları ve deneyimli eğitmenlerinden BOM Akademi Performans Sürüş Eğitimi’ni alan yarışmacılar, sanaldan gerçeğe giden yolda ilk adımı atarak BMW otomobillerle piste çıkma şansına erişmişlerdi. Finalistler arasından seçilecek 4 isim ise gerçek pistlerde alacakları motor sporları eğitimi ile artık birer yarış pilotu olma yolunda çok önemli bir adım atma fırsatı yakalayacak. Bu dört kişi içinden seçilecek bir isim de önümüzdeki sezon bir yarışta turkuaz otomobilin direksiyonuna oturarak yarışma hayalini gerçekleştirebilecek.

Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışan Borusan Otomotiv Motorsport’un diğer sponsorları, Shell, Borusan Lojistik, Glasurit, Sofra Grup, Özüaydın, Cesan, Securitas ve Technogym’dir.

E-TEAM YARIŞ TAKVİMİ

19 Ağustos 2018 Belçika / Spa Francorchamps

23 Eylül 2018 İngiltere / Brands Hatch

14 Ekim 2018Almanya / Nürburgring

18 Kasım 2018İtalya / Mugello

2 Aralık 2018İtalya / Monza

23 Aralık 2018Türkiye / İstanbul Park (Final Yarışı)

 

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