2018 BOM E-Team GT Kupası sonuçlandı
Otomobil e-sporları ile ilgilenen yüzlerce katılımcıya geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana büyük bir heyecan yaşatan 2018 Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) E-Team GT Kupası, Pazar günü İstanbul Park sanal pistinde gerçekleşen final yarışı ile tamamlandı. Turkcell TV+’tan canlı olarak yayınlanan ve tüm katılımcıların büyük bir heyecan içinde mücadele ettiği son yarışı Furkan Özcan lider olarak tamamladı. Yarışta Ufuk Baba ikinci, Mertcan Solak ise üçüncü olarak bitiş çizgisine ulaştı.
Uzun süren bu maraton süreci boyunca, Borusan Otomotiv Motorsport’un (BOM) yarışmış olduğu dünyanın en ünlü pistlerinden birkaçının sanal versiyonlarında gerçekleştirilen yarışlarda ilk 4’e girmek ve final hakkı kazanmak için haftalarca antrenman yapan yarışmacılar, Spa Franchorchamps, Brands Hatch, Nürburgring, Mugello ve Monza’nın sanal asfaltlarını aşındırdılar. Eurosport’un duayen spikeri Yiğit Top’un sunumu, World’s Fastest Gamer finalisti ve Formula1 E-Sport pilotu Cem Bölükbaşı ile Borusan Otomotiv Motorsport Takım Direktörü İbrahim Okyay’ın yorumları eşliğinde gerçekleşen final yarışı 20 tur boyunca izleyenlerin nefeslerini kesen bir mücadeleye sahne oldu.
Ekran başından yarış koltuğuna geçme fırsatı
2018 BOM E-Team GT Kupası’nda sezon boyunca elde ettikleri başarılara bağlı olarak, Borusan Otomotiv Motorsport tarafından seçilecek iki e-sporcu BOM E-Team takımını oluşturarak 2018 sezonunda Borusan Otomotiv Motorsport desteği ile yarışacak. Geçtiğimiz günlerde BOM’un milli sporcuları ve deneyimli eğitmenlerinden BOM Akademi Performans Sürüş Eğitimi’ni alan yarışmacılar, sanaldan gerçeğe giden yolda ilk adımı atarak BMW otomobillerle piste çıkma şansına erişmişlerdi. Finalistler arasından seçilecek 4 isim ise gerçek pistlerde alacakları motor sporları eğitimi ile artık birer yarış pilotu olma yolunda çok önemli bir adım atma fırsatı yakalayacak. Bu dört kişi içinden seçilecek bir isim de önümüzdeki sezon bir yarışta turkuaz otomobilin direksiyonuna oturarak yarışma hayalini gerçekleştirebilecek.
Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışan Borusan Otomotiv Motorsport’un diğer sponsorları, Shell, Borusan Lojistik, Glasurit, Sofra Grup, Özüaydın, Cesan, Securitas ve Technogym’dir.
E-TEAM YARIŞ TAKVİMİ
19 Ağustos 2018 Belçika / Spa Francorchamps
23 Eylül 2018 İngiltere / Brands Hatch
14 Ekim 2018Almanya / Nürburgring
18 Kasım 2018İtalya / Mugello
2 Aralık 2018İtalya / Monza
23 Aralık 2018Türkiye / İstanbul Park (Final Yarışı)
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