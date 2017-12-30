2017 Türk sporu için, şampiyonluklar, rekorlar ve ilklerin yılı oldu

TÜRK sporcu Ramil Guliyev, Londra’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 200 metrede Dünya şampiyonu olarak Türkiye atletizm tarihinde bir ilki başardı. Aynı şampiyonada 400 metre engellide yarışan Yasmani Copello, gümüş madalya kazandı.
AMPUTE MİLLİ TAKIMI TARİH YAZDI
Türkiye’nin büyük bir coşku ile kutladığı bir diğer Avrupa şampiyonluğu ise Ampute Milli Takımı’ndan geldi. Türkiye Ampute Futbol Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda, finalde İngiltere’yi yenerek ülkemize tarihinin ilk Avrupa Şampiyonluğunu kazandırdı.
DÜNYA ŞAMPİYONU MİZGİN AY
Türk sporunun bir diğer dünya şampiyonluğu ise Mizgin Ay’dan geldi. Kenya’da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nda yarışan Mizgin, kızlar 100 metrede altın madalya kazandı. Mizgin Ay, aynı şampiyonada 200 metrede de bronz madalyanın sahibi oldu. İsrail’in Netanya kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası’nda Ümit Can Güreş, 50 metre kelebekte Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olmayı başardı.
AYDAN TARİHE GEÇTİ
Belgrad’ta düzenlenen 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar 3000 metrede mücadele eden Yasemin Can, 8.43.46’lık derecesiyle Türkiye rekoru kırdı ve Avrupa ikinciliğini kazanmayı başardı.
Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde (EYOF 2017), snowboardda kızlar büyük slalom finalinde Türk sporcu Aydan Karakulak bronz madalya kazandı. Karakulak, EYOF’un kış organizasyonları bölümünde tarihte madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu. Aydan’ın yanı sıra hem sürat pateni erkekler 1000 metrede Hazar Karagöl hem de curling kadınlarda da Türkiye Milli Takımı, gümüş madalya elde etti.