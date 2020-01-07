2013'ten sonra Manchester'ın rengi Gök Mavi! Ferguson emekli olunca...

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Manchester City, ligde geçtiğimiz haftalarda oynanan Manchester United maçını kaybetti ama Alex Ferguson sonrası Kırmızı Şeytanlar'a üstünlükleri bulunuyor.

2013 SONRASI MANCHESTER'IN RENGİ GÖK MAVİ!

Alex Ferguson emekliliğini açıkladı ve Manchester City, United karşısında inanılmaz bir istatistik yakaladı.

İskoç teknik adamın vedasından sonra Manchester United, sezon sonlarında City'yi hiçbir yıl sonunda puan sıralamasında geçemedi ve Manchester'in rengi "Gök Mavi" olarak anılmaya başladı.

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UNITED ÇOK EKSİK, CITY'DE OTAMENDI YETİŞEBİLİR!

Scott McTominay, Paul Pogba gibi orta alanın önemli isimleri Manchester United'da kesin olarak forma giymeyecek. Jesse Lingard, Harry Maguire, Anthony Martial ve Luke Shaw ise maç saatine kadar belirsizliğini koruyacak.

Manchester City cephesinde ise Nicolas Otamendi iyileşti ancak Guardiola'nın rotasyon yapabileceği konuşuluyor.

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