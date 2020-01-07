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Futbol
Haber Giriş: 07.01.2020 - 17:48,Son Güncelleme:/

2013'ten sonra Manchester'ın rengi Gök Mavi! Ferguson emekli olunca...

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2013'ten sonra Manchester'ın rengi Gök Mavi! Ferguson emekli olunca...

Manchester United, Alex Ferguson sonrası hiçbir sezonda yıl sonu ligi Manchester City'nin üzerinde bitiremedi. Bu akşam Lig Kupası'nda iddaa oranları...

Bu bir ilandır

Manchester City, ligde geçtiğimiz haftalarda oynanan Manchester United maçını kaybetti ama Alex Ferguson sonrası Kırmızı Şeytanlar'a üstünlükleri bulunuyor.

2013ten sonra Manchesterın rengi Gök Mavi Ferguson emekli olunca...

2013 SONRASI MANCHESTER'IN RENGİ GÖK MAVİ!

Alex Ferguson emekliliğini açıkladı ve Manchester City, United karşısında inanılmaz bir istatistik yakaladı.

İskoç teknik adamın vedasından sonra Manchester United, sezon sonlarında City'yi hiçbir yıl sonunda puan sıralamasında geçemedi ve Manchester'in rengi "Gök Mavi" olarak anılmaya başladı.

Misli.com'a üye ol, Manchester Derbisi'ne iddaa oyna!

Manchester United talihini, lig maçında olduğu gibi kupada da değiştirebilir mi?

Çifte Şans ile "Kırmızı" tarafı yanına almak istersen iddaa oranı 1,75 olarak dikkat çekiyor... 

2013ten sonra Manchesterın rengi Gök Mavi Ferguson emekli olunca...

UNITED ÇOK EKSİK, CITY'DE OTAMENDI YETİŞEBİLİR!

Scott McTominay, Paul Pogba gibi orta alanın önemli isimleri Manchester United'da kesin olarak forma giymeyecek. Jesse Lingard, Harry Maguire, Anthony Martial ve Luke Shaw ise maç saatine kadar belirsizliğini koruyacak.

Manchester City cephesinde ise Nicolas Otamendi iyileşti ancak Guardiola'nın rotasyon yapabileceği konuşuluyor.

Bu kritik karşılaşmayı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %15.1'i "City kazanır" oynamış durumda...

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Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

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