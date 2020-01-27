2012 yılında yazdı: "Kobe Bryanyt helikopter kazasında ölecek"

NBA efsanesi Kobe Bryant, Kaliforniya Calabas'ta geçirdiği bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kobe ile birlikte 13 yaşında kızı da babasının yanında hayatını kaybetti.

Kazanın ardından ise Kasım 2012’de atılan bir tweet gündeme oturdu. 'Noso' isimli bir Twitter kullanıcısı hesabından yapılan paylaşımda, “Kobe bir helikopter kazasında ölecek." diye yazmıştı.

Aramalar sonucunda ortaya çıkan tweet, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte o paylaşım:









KOBE'NİN SON MESAJI

Kobe, Twitter hesabından son mesajını Lebron James için atmıştı. LeBron’un kariyerindeki 33 bin 655’inci sayısını kaydedip Kobe’yi geride bırakmasının hemen ardından Kobe’nin hayatını kaybetmesi ise hayranlarını büyük üzüntüye boğdu.