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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.10.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

2011'de dünya şampiyonu oldu! İtfaiye eri...

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2011'de dünya şampiyonu oldu! İtfaiye eri...

Mersin'de itfaiye eri olarak görev yapan Abdurrahman Özgül, bir taraftan yangınlarla mücadele ederken, diğer taraftan da 2011'de dünya şampiyonluğu elde ettiği muay thai kariyerini sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Abdurrahman Özgül, 2011 yılında Dünya O-Sport Şampiyonası'nda muay thai 56 kiloda şampiyon oldu.

2011de dünya şampiyonu oldu İtfaiye eri...


Sonrasında Erdemli İtfaiye Grup Amirliğinde itfaiye eri olarak görev yapmaya başlayan 35 yaşındaki Özgül, mesai dışındaki zamanlarında antrenmanlarına devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdurrahman Özgül, sporu yaşamının vazgeçilmez bir parçası olarak gördüğünü belirtti.
Bir arkadaşının şampiyonluğundan esinlenerek spora başladığını aktaran Özgül, "İlk olarak tekvando yaptım, sonrasında muay thai ile devam ettim. Sevdim, bırakamadım, kopamadım. Sonuçta bir dünya şampiyonu olmak veya Avrupa'da derece yapmak insana gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

İtfaiyecilik mesleğinin de kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Özgül, mesai arkadaşlarının kendisine yönelik ilgisinden dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Yeni dereceler elde etmek istediğini ifade eden Özgül, mesai dışındaki zamanlarında antrenman yaparak organizasyonlara hazırlandığını aktardı.

2011de dünya şampiyonu oldu İtfaiye eri...

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