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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
07.08.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

2011 yılında Galatasaray, KAP'a bildirmişti! Forlan, futbolu bıraktı...

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2011 yılında Galatasaray, KAP'a bildirmişti! Forlan, futbolu bıraktı...

Transfer dönemlerinde adı birçok kez Türk takımları ile anılan ve 2011 yılında da Galatasaray'a gelmeye çok yakın olan Uruguaylı futbolcu Diego Forlan, 40 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Uruguaylı futbolcu Diego Forlan, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Forlan, 21 yıllık futbolculuk kariyerini bitirmek için karar aldığını belirterek, herkese teşekkür etti.

Kariyerine Arjantin'in Independiente takımında başlayan 40 yaşındaki futbolcu, Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid, Inter, Internacional, Cerezo Osaka, Penarol, Mumbai City ve Kitchee ekiplerinde forma giydi.

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19 yıllık futbolculuk kariyerinde toplam 582 resmi müsabakaya çıkan Forlan, 221 kez rakip fileleri havalandırırken, 74 kez de arkadaşlarına asist yaptı. Uruguay Milli Takımı'nın de değişilmez isimlerinden olan Diego Forlan, burada da 112 karşılaşmada 36 kez gol sevinci yaşadı.

Transfer dönemlerinde de adı birçok kez Türk takımları ile anılan Forlan için Galatasaray 16 Haziran 2011 tarihinde oyuncu ile görüştüğünü Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmiş fakat görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı.

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2011 yılında Galatasaray, KAPa bildirmişti Forlan, futbolu bıraktı...

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