201 sayılık maçta kazanan Elazığ İl Özel İdare!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 101-100 mağlup etti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde İzmit Belediyespor ligin ilk haftasında, Elazığ İl Özel İdare ile Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.
Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, oğlu Aras Hürriyet, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, İzmit Belediyespor Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Uğur Koştur da tribünden takip etti.
Taraftarların yoğun ilgi göstererek tribünleri doldurduğu karşılaşmanın normal süresi 84-84’lük skorla biterken, uzatma sonrası Elazığ İl Özel İdare sahadan 101-100 galip ayrıldı.
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