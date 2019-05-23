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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.05.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

2007'li Kaan Batın Özgen, G.Saray'ın kampına davet edildi!

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2007'li Kaan Batın Özgen, G.Saray'ın kampına davet edildi!

Salihlispor'un 2007 doğumlu yıldız oyuncusu Kaan Batın Özgen, Salihlispor ile şehir dışında katıldığı turnuva ve özel maçlarda oynadığı başarılı futbol ile Galatasaraylı kurmayların dikkatini çekmeyi başardı ve İstanbul'a kampa davet edildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde altyapıda yaptığı büyük işler ile adeta ilçede futbolun gözbebeği olan Salihlispor bir çok genci hayallerine kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Salihlispor'un 2007 doğumlu yıldız oyuncusu Kaan Batın Özgen de Galatasaray'ın İstanbul kampına davet edildi.

Kampta başarılı bulunan Özgen, eylül ayında Akademi takımı ile antrenmanlara davet edildi.

Özgen'in Galatasaray kampına davet edilmesinin kendilerini de gururlandırdığını kaydeden Salihlispor Altyapı Koordinatörü Abdullah Türkkan, "Mütevazi olmaya gerek yok yaptıklarımız ortada. Salihli’nin yıldız adaylarını bir bir profesyonel takımlara kazandırmaya devam ediyoruz. Allah yollarını açık etsin. Biz bu işe emeğimizi, alın terimizi veriyoruz, sabırla özveri ile çalışıyoruz. İnanın yaptığımız işin para olarak karşılığı yok. Ben bunu Salihli gençliğine adanmış hayat olarak görüyorum. Altyapımızda bulunan bir çok gencimizi daha hayallerine adım adım yaklaştırmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Kulübümüzün parolası belli, hedefi olanları hedefine ulaştırmak için, hedefi olmayanlara hedef belirlemek için biz buradayız.” dedi.

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2007li Kaan Batın Özgen, G.Sarayın kampına davet edildi

 

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