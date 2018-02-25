2000 G.Saraylı için son çağrı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler2000 G.Saraylı için son çağrı
Spor Arena 2000 G.Saraylı için son çağrı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Derbi sonrası itiraf! Beşiktaş...

Spor Arena
Ali Naci KÜÇÜK
25.02.2018 - 22:28, Son Güncelleme:

2000 G.Saraylı için son çağrı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kenan İmirzalıoğlu ve Kenan Doğulu’nun aralarında bulunduğu 5 bin 545 üye, aidatlarını yatırarak oy kullanma hakkı kazandı. Kıvanç Tatlıtuğ’un da yer aldığı 2 bin üye henüz aidatlarını yatırmadı. Bu üyelerin 3 günü var.

GALATASARAY Kulübü, önümüzdeki iki aylık süreçte iki kez genel kurul toplantısı yapılacak. İlk olarak mart ayında olağan mali kongreye katılacak olan kulüp üyeleri, mayısta da başkanlık seçimi için oy kullanacak. Sarı kırmızılı kulüp, bugüne dek aidatını yatırmayan üyelere 28 Şubat Çarşamba gününe kadar süre tanıdı.

PERŞEMBEDEN SONRA 100 KİŞİ BORÇ ÖDEDİ

Aidat borcu olan üyeler, mart ve mayıs aylarındaki genel kurullarda oy kullanamayacak.

Galatasaray Kulübü son olarak geçtiğimiz perşembe günü üyelere, “Aidatlarınızı ödeyin” çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından 100’e yakın üye aidatını yatırdı. Kulüpte halen 5 bin 545 üyenin 300 TL olan aidatlarını yatırarak oy kullanma hakkını kazandığı bildirildi. Bu üyeler arasında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile şarkıcı Kenan Doğulu da bulunuyor.

G.SARAY’A BU SENE 337 YENİ ÜYE ALINDI

Galatasaray Kulübü’nde aidatlarını yatırmayan üyeler arasında Kıvanç Tatlıtuğ da yer alıyor. Ünlü oyuncunun, ağabeyinin rahatsızlığı nedeniyle henüz aidat borcunu ödemediği belirtildi. Sarı kırmızılı kulübe bu sene üye olan 337 kişi, 20 Ocak’ta yapılan başkanlık seçiminde oy kullanmadı. Yeni üyeler aidatlarını yatırmaları halinde mayıs ayındaki olağan seçimde oy verebilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Quaresma çılgınlığı... 'Ayağının dışı canımızın içi'

Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'de dev derbi

Korkunç kaza! Kenan Sofuoğlu...

G.Saraylı yıldız için flaş sözler: 20 milyon euro teklif...