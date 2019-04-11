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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
11.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

20 yıllık zafer planı hazır

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20 yıllık zafer planı hazır

Fatih Terim, oyuncularını dev maça motive ediyor.

G.Saray, F.Bahçe’yi 20 yıl sonra Kadıköy’de yenmek için 4 ayaklı bir planı devreye soktu. Yönetim prim miktarını artırdı. Terim, taktiksel idmanlara ağırlık verdi, futbolcular ekstra idman yapıyor. Taraftarsa 90 dakika susmayacak.

GALATASARAY, Kadıköy’de ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 20 yıl sonra mağlup ederek, şampiyonluk yolunda iddiasını daha da güçlendirmek için 4 ayaklı bir kenetlenme planı oluşturdu. Söz konusu planda; yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve sarı kırmızılı taraftarlar kendi cephelerinde derbiye özel olarak motive oluyor.

PRiM DOLARA ÇEVRiLDi

1- BAŞKAN Mustafa Cengiz ile yöneticiler pazar günü derbi için Kadıköy’e tam kadro olarak gidecek. Yönetim kurulu ayrıca derbi için belirlediği galibiyet primini de artırma kararı aldı. Yönetim, takımı daha iyi motive etmek adına daha önce 4 milyon lira olarak belirlenen primi 1 milyon dolara (5.6 milyon lira) çevirdi.

MAÇA TAM KONSANTRE

2-  TAKTİKSEL antrenmanlara yoğunluk veren Fatih Terim, takımının tam konsantrasyon ve motivasyonla Kadıköy’e çıkmasını istiyor. Bu kez taraftara açık idman yapılmayacak. Takım ayrıca, cumartesi günü son yıllarda olduğu gibi Kadıköy’de değil, İstanbul 4. Levent’te bir otelde kampa girecek.

20 yıllık zafer planı hazır

EKSTRA ÇALIŞIYORLAR

3- SAHA dışındaki çalışmaların neticesini sahaya yansıtacak olan futbolcuları ise, Fenerbahçe’yi 20 sonra Kadıköy’de yenme hedefi ayrıca motive ediyor. Başta Diagne, Belhanda, Feghouli, Donk, Semih ve Emre Akbaba, olmak üzere birçok futbolcu Terim tarafından ekstra program verilmese de bireysel çalışmalar yapıyor.

TARAFTAR HiÇ SUSMAYACAK

SARI kırmızılı taraftarlar Kadıköy deplasmanında kendilerine ayrılan yeri tıklım tıklım dolduracak. 2 bin 600 biletin tamamı dakikalar içinde tükendi. Söz konusu biletler için kulübe 6 bine yakın talep gelmişti. Taraftarlar 90 dakika boyunca hiç susmadan sahadaki oyuncuları destekleyecek.

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