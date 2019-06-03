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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
03.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

20 yılın faturası 220 milyon euro

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20 yılın faturası 220 milyon euro

Fenerbahçe, 1998-99 sezonundan bu yana futbolcu alış-satışında ciddi şekilde zarar etti.

Sarı lacivertli kulüp, son 20 yılda satın aldığı ya da kiraladığı oyuncular için toplam 401.9 milyon Euro bonservis ya da kira ücreti ödedi. Buna karşın başka takımlara gönderilen futbolculardan 181.7 milyon Euro gelir elde edildi.

UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri doğrultusunda sıkı takibe aldığı F.Bahçe’de yönetim, transfer konusunda ‘denk bütçe’ kuralına uymak zorunda. Sarı lacivertliler ‘sattığı kadar almak’ zorunda olduğu için ilgilendiği isimler ve kulüpleriyle rahatça temasa geçemiyor. Son 20 sezonun transfer harcamalarına göz attığımızda, mevcut zorlu şartların tesadüf olmadığını görüyoruz. Öyle ki 1998-99 sezonundan bu yana Fenerbahçe bonservis ve kiralama bedelleri için 401.9 milyon Euro harcayıp, 181.7 milyon Euro gelir elde edebildi.

2014-15’te hiç para harcamadı

ÖZETLE transferdeki gelir-gider farkı tam 220.2 milyon Euro olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde Fenerbahçe’nin en çok para harcadığı sezon 42.6 milyon Euro ile 2015-2016 oldu. Sarı lacivertli kulüp, 2011-2012 sezonunda ise oyuncularını transfer eden takımlardan 27.5 milyon Euro alarak zirve yaptı. Toplamda 6 sezonun transfer dönemlerinde futbolcu satışından gelir elde edemeyen Kanarya, 2014-2015 sezonunda ise hiç harcama yapmadı. Sarı lacivertliler bu dönemde sadece Atletico Madrid’den ayrılan Diego Ribas’ı bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

En pahalı transfer Daniel Güiza

FENERBAHÇE, 1998-1999 sezonundan bugüne dek 115 defa bonservis ya da kiralama bedeliyle futbolcuları kadrosuna kattı. Takımdan kiralama ücreti veya bonservis karşılığında oyuncu gönderilme sayısı ise yalnızca 40’ta kaldı. Son 20 sezonda en yüksek ödeme yapılarak sarı lacivertli forma giydirilen futbolcu 2008-2009’da 14 milyon Euro ile Mallorca’dan transfer edilen Daniel Güiza oldu. En pahalıya satılan isim ise, 2015-2016’da Al-Ahli’ye 16 milyon Euro’ya satılan Moussa Sow’du.

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