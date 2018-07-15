20 yıl sonra Fransa mı, tarihte ilk kez Hırvatistan mı? TEK MAÇ şansı..
1998 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Fransa, 20 yıl sonra bir kez daha kupayı kaldırmayı hedefliyor. Hırvatistan ise tarihinde ilk kez bu başarıyı yakalamanın peşinde. Nesine.com'da TEK MAÇ şansı var, işte detaylar...
Fransa
- Belçika maçını yarıda bırakan Blaise Matuidi'nin finalde oynayacağı açıklandı.
- Didier Deschamps'ın kadroyu ve düzeni bozması beklenmiyor.
- 20 yıl önce kupayı futbolcu kaldıran Deschamps, "Teknik direktör olarak da aynı başarıyı yakalamak istiyorum. Dünya şampiyonu olma şansı yakaladık ama henüz olmadık. Amacımıza ulaşacak futbolu sahaya yansıtmalıyız." açıklamasını yaptı.
Hırvatistan
- Ivan Strinic, Ivan Perisic ve Mario Mandzukic'in hafif sakatlıklarına finalde rağmen oynayacakları belirtildi.
- Yarı finale çıkması soru işareti olan ama 120 dakikanın tamamında oynayan Sime Vrsaljko da finale hazır.
- İngiltere maçından önceki gün ateşi 39 dereceye çıkan Ivan Rakitic, final için; "Bir ayağım olmasa da oynayacağım." açıklamasını yaptı.
- Baş antrenör Zlatko Dalic; "Yıldızlara bağlı takımlar çoktan kumsalların yolunu tuttu. Bir bütün halinde hareket eden, beraberlik kimliği olan takımlar finalde. 10 yıldır bunun sıkıntısını çekiyorduk, bir bütün olabildiğimiz için finale çıktığımızı düşünüyorum." dedi.
Dünya Kupası finali bu akşam saat 18:00'de, TEK MAÇ fırsatını kaçırmayın!
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