20 milyon euroluk kupa! Fenerbahçe...
Alman Bayern Münih Kulübü ve stratejik ortaklarından Audi’nin sponsorluğunda düzenlenen 4’lü turnuvaya Türkiye’den ilk kez Fenerbahçe katılıyor.
Organizasyon komitesi yetkilileri bugüne dek 125 bin adet bilet satıldığını bildirdi.
Avrupa takımlarının sezon öncesi en önemli test yeri olan Audi Cup’ın yaratacağı ekonominin 20 milyon euroyu bulacağı tahmin ediliyor.
Bayern 3 kez şampiyon oldu
2009 yılından bu yana toplam 5 kez düzenlenen Audi Cup’ta Bayern Münih 3, Barcelona ve Atletico Madrid birer defa şampiyonluk kazandı.
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2015 yılında düzenlenen Audi Cup'ta Real Madrid ile Tottenham karşı karşıya gelmişti
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