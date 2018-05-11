20 bin defa konsantrasyon
Sarı kırmızılı yönetim, camianın seçim yarışına odaklandığı günlerde, şampiyonluk mücadelesine dikkat çekmek amacıyla ‘KONSANTRASYON’ yazılı tweet atan Terim’in, trend topic olan bu sözünü forma yapma kararı aldı. Bu özel formalar bugünkü kritik Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi satışa sunulacak.
GALATASARAY Kulübü, Teknik Direktörü Fatih Terim’in 21. şampiyonluğa giden süreçte yaptığı çağrıyı forma haline getirmeye karar verdi. Bilindiği gibi Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde camianın birçok platformda 26 Mayıs’taki seçimleri konuşması üzerine Fatih Terim, Twitter hesabından Alanyaspor maçı ve şampiyonluk yarışını işaret ederek ‘KONSANTRASYON’ yazılı bir tweet atmıştı. Tecrübeli teknik adam böylece Galatasaraylıların seçime değil şampiyonluğa odaklanması için yüzde 100 konsantrasyon istemişti.
ELDE KALANLAR DEĞERLENDİRİLECEK
TARAFTARLAR ve Galatasaray camiasının gösterdiği beğeni ile Terim’in bu çağrısı Türkiye’de geçen hafta ‘trend topic’ oldu. Bu yaşananların üzerine Galatasaray Kulübü de, bugün oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde ‘KONSANTRASYON’ yazılı formaları satışa sunma kararı aldı. Galatasaray’ın forma göğüs sponsoru Nef’in de yaptığı jest ve gösterdiği hoşgörü ile 2016-17 sezonu formalarının göğsüne Terim’in ‘KONSANTRASYON’ yazılı mesajı basıldı. Geçmiş dönemden kalan formaların değerlendirilmesi için arz edilen ‘Konsantrasyon’ formalarından 20 bin adet üretildi.
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