2 yılda 60 katını kazandırdı
2017'de Rabotnicki'den 295 bine alınan Eljif, Napoli'ye 17.5 milyona satıldı.
Napoli ilk etapta Fenerbahçe’ye 16 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakam bonuslarla birlikte 17.5 milyon Euro’ya çıkabilecek. 19 yaşındaki yıldız böylece F.Bahçe’nin en yüksek bedelle sattığı futbolcu oldu.
GÜNLERDİR konuşulan Eljif Elmas’ın Napoli’ye transferi nihayete erdi... Elmas’ın Napoli’yle anlaşmasının ardından kulüpler de el sıkıştı. Böylece Fenerbahçe’nin 295 bin Euro karşılığında Makedonya’nın Rabotnicki Kulübü’nden kadrosuna kattığı Eljif Elmas’ın rekor bir ücretle İtalyan ekibine transferi kesinleşmiş oldu. Başarılı futbolcu dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye’ye veda etti. Samandıra’daki eşyalarını toplayan Makedon oyuncu, tesisten ayrıldığı anın videosunu veda emojileriyle beraber paylaştı.
Moussa Sow’un rekorunu kırdı
ELJIF Elmas için Napoli Fenerbahçe’ye 16 milyon Euro ödeyecek. Eljif 50 maçta oynarsa F.Bahçe 1.5 milyon Euro daha bonus alacak. Ayrıca bir sonraki satıştan da F.Bahçe’ye pay verilecek. Böylece toplam getirisi 17.5 milyon Euro’ya ulaşacak olan 19 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı bonservisle giden futbolcusu olacak. 2017’de Rabotnicki’ye 295 bin Euro bonservis bedeli ödeyen Fenerbahçe, böylece genç futbolcusunu 60 katına satacak. Sarı lacivertlilerin Eljif Elmas’tan önce en yüksek bonservisle gönderdiği isim 2015-2016 sezonunda 16 milyon Euro’ya El Ehli’ye verilen Moussa Sow’du.
Transferi FIFA’ya takılmıştı
GENÇ oyuncunun kısa süre içerisinde İtalya’ya giderek yeni takımına katılacağı öğrenildi. Fenerbahçe, 2017 yılı temmuz ayında transfer ettiği Eljif’in o yıl transfer dönemi bittiğinde 18 yaşında olmaması nedeniyle FIFA kuralları gereğince futbolcuyla ilk olarak amatör sözleşme
imzalamıştı. Genç oyuncu ancak 13 Aralık 2017’de profesyonel sözleşme yapmış ve devre arasında dahil olduğu A takımda 2’si kupada olmak üzere toplam 7 maça çıkmıştı. Geçen sezon F.Bahçe formasıyla 40 maça çıkan ve 4 gole imza atan Eljif 12 kez milli formayı giydi.
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