2. Yanal dönemi bakın nasıl başladı! İşte yaşananlar ve o konuşmalar...
Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye gelişi böyle oldu...
Tecrübeli teknik adam, ilk etapta kendisini yönetimle görüştürmek isteyen kişilere “Aracılar vasıtasıyla bu iş olmaz” dedi.
Süreç ilk başladığında Ersun Yanal yakın çevresine, “Fenerbahçe’nin bir hocası var. Ne söylesem yanlış anlaşılır, insanlar yıpranır. Nasılsa su akar yolunu bulur” dedi.
Sonraki periyotta tarafları buluşturmak ve işi çözmek için araya hem yönetimi hem Ersun Yanal’ı tanıyan birçok kişi girdi. Ancak Ersun hoca kesin bir dille karşı çıkıp, “Eğer yönetim resmi bir görüşme teklifi yapmazsa, aracılar vasıtasıyla bu iş olmaz” karşılığını verdi.
Peş peşe gelen kötü sonuçlar ve taraftarın baskısının ardından Semih Özsoy, yönetim adına ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi. Sonrasında Ali Koç ile bu görüşmenin değerlendirmesini yaptı.
Fenerbahçe'den Ersun Yanal paylaşımı
Hep birlikte nice zaferlere! @ersunyanal— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 14 Aralık 2018
💛💙 pic.twitter.com/uPmso0xtEU
PARA KONUŞMAYALIM
Başkan ikna olduktan sonra taraflar bir kez daha buluştu. Görüşmede Ersun Yanal, para konusunu en sona bırakarak, “Bu konu en kolay anlaşabileceğimiz nokta” dedi.
Takımın kadro yapılanması ve transferler üzerinde uzun uzun görüşlerini aktardı. Yanal, Fenerbahçe’yi ayağa kaldırmak için öncelikli planının ‘kronik sıkıntılı’ oyunculardan kurtulup kadro içinde bütünlük yaratmak olduğunu söyledi.
COMOLLİ MESELESİ
En çok merak edilen konu Damien Comolli... Ersun Yanal, bu konuda şart koşmadı. Fakat kariyeri boyunca böyle bir yapıda çalışmadığını ve buna yatkın olmadığını dile getirdi. Bu noktada yönetim cephesi kesin bir yorum yapmadı. İlk etapta Yanal-Comolli ikilisi birlikte çalışacak. İlerleyen süreçte her şey olabilir. (Fanatik)
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