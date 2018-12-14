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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
14.12.2018 - 10:52, Son Güncelleme:

2. Yanal dönemi bakın nasıl başladı! İşte yaşananlar ve o konuşmalar...

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2. Yanal dönemi bakın nasıl başladı! İşte yaşananlar ve o konuşmalar...

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye gelişi böyle oldu...

Tecrübeli teknik adam, ilk etapta kendisini yönetimle görüştürmek isteyen kişilere “Aracılar vasıtasıyla bu iş olmaz” dedi.

Süreç ilk başladığında Ersun Yanal yakın çevresine, “Fenerbahçe’nin bir hocası var. Ne söylesem yanlış anlaşılır, insanlar yıpranır. Nasılsa su akar yolunu bulur” dedi.

Sonraki periyotta tarafları buluşturmak ve işi çözmek için araya hem yönetimi hem Ersun Yanal’ı tanıyan birçok kişi girdi. Ancak Ersun hoca kesin bir dille karşı çıkıp, “Eğer yönetim resmi bir görüşme teklifi yapmazsa, aracılar vasıtasıyla bu iş olmaz” karşılığını verdi.

Peş peşe gelen kötü sonuçlar ve taraftarın baskısının ardından Semih Özsoy, yönetim adına ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi. Sonrasında Ali Koç ile bu görüşmenin değerlendirmesini yaptı.

Fenerbahçe'den Ersun Yanal paylaşımı


 

PARA KONUŞMAYALIM

Başkan ikna olduktan sonra taraflar bir kez daha buluştu. Görüşmede Ersun Yanal, para konusunu en sona bırakarak, “Bu konu en kolay anlaşabileceğimiz nokta” dedi.

Takımın kadro yapılanması ve transferler üzerinde uzun uzun görüşlerini aktardı. Yanal, Fenerbahçe’yi ayağa kaldırmak için öncelikli planının ‘kronik sıkıntılı’ oyunculardan kurtulup kadro içinde bütünlük yaratmak olduğunu söyledi.

COMOLLİ MESELESİ

En çok merak edilen konu Damien Comolli... Ersun Yanal, bu konuda şart koşmadı. Fakat kariyeri boyunca böyle bir yapıda çalışmadığını ve buna yatkın olmadığını dile getirdi. Bu noktada yönetim cephesi kesin bir yorum yapmadı. İlk etapta Yanal-Comolli ikilisi birlikte çalışacak. İlerleyen süreçte her şey olabilir. (Fanatik)

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