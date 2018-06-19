2 senelik imzayı attı! Beşiktaş derken...
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı iddiaları ortaya atılan Real Madrid'in ve Siyah Beyazlılar'ın eski futbolcusu Guti, takımıyla iki senelik sözleşme imzaladı.
Bir süredir Beşiktaş'la adı anılan Guti Hernandez teknik direktörlük kariyerinde basamak atlamak için Real Madrid'de kalmayı tercih etti.
Siyah Beyazlılar'la görüştüğü belirtilen, hatta başkan Fikret Orman'ın onunla görüşmek için Madrid'e gittiği iddia edilen Guti, Real Madrid'le 2 senelik sözleşme imzaladı. Guti'nin çalıştırdığı genç takım pazar akşamı Kral Kupası finalinde Atletico Madrid'le karşılaşacak.
Öte yandan kulübün eski oyuncuları Raul ve Xabi ALonso da kulübün akademi yapılanması için görev alacaklar. (Fanatik)
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