2 sene sonra yeniden! Dundalk...
2016-17 sezonunda BATE Borisov'u eleyen ve Avrupa Ligi'nde gruplara kalan İrlanda temsilcisi Dundalk, Tallinn deplasmanından avantajlı skorla döndü. Son gelişmelere ve öne çıkan iddaa tercihine göz atalım...
Dundalk
- İlk maçın genelinde Levadia Tallinn üstündü ama 95 doğumlu Dylan Connolly'nin golüyle 1-0 kazanan Dundalk, tur avantajını cebine koydu.
- Son anlarda oyuna giren ama sakatlanan sağ açık John Mountney bu akşam forma giyemeyecek.
- Avrupa kupalarında, deplasmanda 4 yıl sonra kazandılar. İç sahada, Oriel Park'ta oynadıkları son 9 Avrupa maçının ise 7'sinde 2.5 gol barajı aşılmadı.
Levadia Tallinn
- Estonya'daki maça baskılı başlayan ama sonuç alamayan Levadia'da, menajer Aleksander Rogic; "Skor istediğimiz gibi değildi ama oyuncularımın sahaya yansıttığı futbol, tur adına umudumuzu taze tutmamızı sağladı." açıklamasını yaptı.
- 12 Haziran'da sona eren sezonun ilk yarısını, lider Nomme Kalju'nun 3 puan gerisinde, 3'üncü sırada tamamladılar.
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