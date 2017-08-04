2 salise için 2 ay çalışıyoruz

RAMİL Guliyev, geçtiğimiz ay 100 metreyi 9.97 saniyede koşarak, bu mesafede 10 saniyenin altına inen ikinci beyaz atlet olarak dünya atletizm tarihe geçti. Aynı günlerde Paris’te düzenlenen Elmas Lig’de de 200 metrede birincilik ipini göğüsleyen Guliyev, Londra’da önceki gün başlayan Dünya Atletizm Şampiyonası’ndaki madalya umutlarımız arasında yer alıyor. Kulüp kariyerini Fenerbahçe’de sürdüren Azeri asıllı milli atlet, hedeflerini Hürriyet’e anlattı:

DEVŞİRMELER TÜRK GİBİ YAŞAMALI

Türkiye’deki yaşama çabuk uyum sağlayabildin mi?

- Ben hiç yabancılık çekmedim Azeri olduğum için. Dilimiz aynı, doğup büyüdüğüm Bakü de İstanbul gibi büyük bir şehir. Çok kolay alıştım buraya.

Devşirme sporcularla ilgili neler düşünüyorsun?

- Türkiye’de atletizme büyük destek var. Bence yabancı bir sporcu Türkiye adına yarışacaksa, Türkçe öğrenmeli, burada yaşamalı, bu kültürü yaşamalı. Ama yabancı gelip sadece yarışıp gidiyorsa bu biraz reklama giriyor ve garip oluyor. Ancak sonuçta bu da ülke için iyi bir şey.

KÜÇÜK AMA ÖNEMLİ FARKLAR

Londra’daki Dünya Şampiyonası’nda hedefin ne?

- Sadece 200 metre koşacağım. Her şeyi yapacağım ki ülkeme madalya ile döneyim.

Atletizm dışında ilgilendiğin bir spor oldu mu?

- Şu an hiç vakit olmuyor çünkü çok fazla antrenman yapıyorum. Hocayla oturup yarışlarımı tekrar izliyoruz. İdmanlarımın analizlerini yapıyoruz. 9.97 ile 9.95 arasında sadece 2 salise fark var ama o 2 saliseyi 2 aylık antrenman fark ettiriyor. Diyelim ayağını 2 derece sola kaydırdın, o bile çok büyük bir farka yol açıyor. Adımı farklı atmak için 2 ay çalışırsın, 10.42 koşsan çok büyük fark olmaz. Ama 9.97 ve 9.95 ile belki dünya şampiyonluğu ve sekizinciliği gibi bir farkı getirir.

DOPİNG VE RÜŞVET HEP VAR

Dopinge bakış açın nedir?

- Doping her zaman olacak. Bazıları, ‘Bu hapı kullanırsam 10 salise fark atarım’ diyor. Risk alıyorlar. Ben böyle bir şey yapmam. Bir hayatım var, yaparsam onu kaybederim. Çok farklı şeyler dönüyor doping gibi, rüşvet gibi... Araya politika giriyor. Doping sıkıntılı bir iş.

USAIN BOLT BİR ROCK YILDIZI GİBİ

Usain Bolt ile tanışıklığınız var mı? Neler düşünüyorsun?

- Bolt’la ilk olarak Pekin Olimpiyatları’nda karşılaştım. O zaman çok büyük bir yarışçı değildi. Yarışlarda beni görünce selam veriyor. Çok mütevazı bir insan. Rock yıldızı gibi. Bazı sporcular var, küçük bir derece yapınca hemen değişiyorlar. Sen yanında kendini kötü hissediyorsun. Ama o böyle biri değil, çok iyi bir insan. Bolt, ‘Sporu bırakacağım’ diyor ama bence döner.

F.BAHÇE OLMASA BIRAKMIŞTIM

F.Bahçe’nin sağladığı imkanlardan memnun musun?

- Bana çok büyük bir destek veriyorlar. En başta başkanımız Aziz Yıldırım. Bu kulüp olmasa belki ben Türkiye’ye gelemezdim. Kariyerimin, derecelerimin sebebi kulübüm. F.Bahçe olmasa belki de atletizmi çoktan bırakmıştım.

GULİYEV’İN BİR GÜNÜ NASIL GEÇİYOR?

* 08.30 Uyanış

- Kahvaltı

- 3 saat antrenman

- Yemek ve uyku

- 4 saat 2.antrenman

- 3 saat 3. antrenman

* 19.30 Yemek

* 20.00 1.5 saat masaj

- Eve gelince de 1 saat oyun oynar veya analiz yaparız

- Sonra da uyku...

Ramil Guliyev, günde ortalama 10-12 saat antrenman yaptığını söyledi. Dünya Atletizm Şampiyonası saat 16.00’dan itibaren TRT Spor canlı olarak yayınlayacak.