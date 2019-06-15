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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.06.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü Çeşme'de eğlendi

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İzmir’in Çeşme ilçesine tatile gelen milli futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, bir eğlence mekanında eğlendi. Futbolcuların 2 saatlik eğlence sonunda 5 bin TL hesap ödedikleri öğrenildi.

İtalya Seri A takımlarından Roma’nın yıldızı Cengiz Ünder ile İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City FC’nin yıldız oyuncusu Çağlar Söyüncü, tatil için Çeşme’yi seçen futbolcular kervanına katıldı. Geçen salı günü oynanan milli maçın ardından futbolcular, soluğu Çeşme’de aldı.

Alaçatı Köyiçi’ndeki bir eğlence mekanına ayrı ayrı gelen futbolcular, 2 saat içeride kaldı. Saat 01.30 sıralarında mekandan ayrılan 2 futbolcunun, 5 bin TL hesap ödediği öğrenildi.

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Çıkışta hızlı adımlarla yürüyen Ünder ve Söyüncü, soruları yanıtsız bıraktı.

DHA muhabirinin "Görüş alabilir miyiz" yönündeki sorusuna Söyüncü, "Abi iyi akşamlar, kendinize iyi bakın. Daha buradayız" yanıtını verdi. Ünder ise kendisine gül satmaya çalışanların arasından sessizce geçerek, otoparktaki aracının yanına gitti.

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