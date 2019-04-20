"2 milyon euro fazladan verirseniz, önceliğim G.Saray"

Katar, S. Arabistan ve Çin’den de teklif alan Ryan Babel, G.Saray’a şubatta verdiği sözü tuttu ve yıllık 2.5 milyon euroya geleceğini bildirdi. Taraflar, 2 milyon euroluk imza parasında da anlaşırsa mayısta imzalar atılacak.

HÜRRIYET’in 2 Mart’ta duyurduğu Babel’in Galatasaray’a transferinin gerçekleşmesi adına artık geri sayıma geçildi. Fulham Kulübü’nün İngiltere Premier Ligi’nden düşmesi halinde Galatasaray’a imza atabileceğini daha şubat ayında ileten Babel, bu konudaki sözünü tuttu. İngiliz ekibine 6 aylık imza atan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Babel’e, Katar, Suudi Arabistan ve Çin’den de teklifler geldi.

Bonservis yok, talibi çok

HAZIRAN’DA bonservisini eline alacağı için taliplileri artan yıldız futbolcuyu Türkiye’den Fenerbahçe’nin de istediği öğrenildi. Sarı lacivertlilerin 2 milyon euro yıllık ücret önerdiği ifade edildi. Ancak Hollandalı oyuncu, Galatasaray’da forma giymek istediğini ve öncelikli tercihinin sarı kırmızılı takım olduğunu belirtti. Babel, Çin, Arap ve Katar kulüplerinden gelen tekliflerin yanı sıra, Fenerbahçe’ye de yeşil ışık yakmadı!

Menajeri fazla mesai yaptı

RYAN Donk’un da menajeri olan temsilcisi Winny Haatrecht’in de temasları ile Galatasaray’ın teklifine olumlu yanıt veren Babel, gelen transfer tekliflerini düşünmediğini net biçimde dile getirdi. Fulham Kulübü’nün Premier Lig’den düşüp sezonun sona ermesiyle birlikte Babel ile menajeri hiç vakit kaybetmeden mayıs ayı sonunda Galatasaray ile masaya oturacak. Ancak tüm bu olumlu gelişmelerin yanında pazarlık konusu olabilecek başka bir durum daha ortaya çıktı...

İmza parası masaya yatırılacak

YILLIĞI 2.5 milyon eurodan 2 yıllık anlaşma teklifine olumlu yanıt veren Babel ile menajeri Haatrecht’in G.Saray’dan ekstra bir ücret talebinin olduğu öğrenildi. 32 yaşındaki Hollandalı futbolcunun olumlu yanıt verdiği sarı kırmızılılardan, bonservis ücreti ödenmeden geleceği için 2 milyon euro imza parası istediği öğrenildi. Hollandalı futbolcu ile mayıs ayında masaya oturacak olan Galatasaray, imza parasında da anlaşırsa, Luyindama’dan sonra önümüzdeki sezon ikinci takviye Hollandalı futbolcu olacak ve imzalar resmen atılacak.



Babel'in G.Saray'a geleceğini Hürriyet, 2 Mart’ta yayımlamıştı. Flaş transferin önümüzdeki ay resmiyet kazanması bekleniyor.