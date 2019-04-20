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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
20.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

"2 milyon euro fazladan verirseniz, önceliğim G.Saray"

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"2 milyon euro fazladan verirseniz, önceliğim G.Saray"

Babel, sarı kırmızılılar için Katar ve Çin kulüplerine 'hayır' dedi.

Katar, S. Arabistan ve Çin’den de teklif alan Ryan Babel, G.Saray’a şubatta verdiği sözü tuttu ve yıllık 2.5 milyon euroya geleceğini bildirdi. Taraflar, 2 milyon euroluk imza parasında da anlaşırsa mayısta imzalar atılacak.

HÜRRIYET’in 2 Mart’ta duyurduğu Babel’in Galatasaray’a transferinin gerçekleşmesi adına artık geri sayıma geçildi. Fulham Kulübü’nün İngiltere Premier Ligi’nden düşmesi halinde Galatasaray’a imza atabileceğini daha şubat ayında ileten Babel, bu konudaki sözünü tuttu. İngiliz ekibine 6 aylık imza atan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Babel’e, Katar, Suudi Arabistan ve Çin’den de teklifler geldi.

Bonservis yok, talibi çok

HAZIRAN’DA bonservisini eline alacağı için taliplileri artan yıldız futbolcuyu Türkiye’den Fenerbahçe’nin de istediği öğrenildi. Sarı lacivertlilerin 2 milyon euro yıllık ücret önerdiği ifade edildi. Ancak Hollandalı oyuncu, Galatasaray’da forma giymek istediğini ve öncelikli tercihinin sarı kırmızılı takım olduğunu belirtti. Babel, Çin, Arap ve Katar kulüplerinden gelen tekliflerin yanı sıra, Fenerbahçe’ye de yeşil ışık yakmadı!

Menajeri fazla mesai yaptı

RYAN Donk’un da menajeri olan temsilcisi Winny Haatrecht’in de temasları ile Galatasaray’ın teklifine olumlu yanıt veren Babel, gelen transfer tekliflerini düşünmediğini net biçimde dile getirdi. Fulham Kulübü’nün Premier Lig’den düşüp sezonun sona ermesiyle birlikte Babel ile menajeri hiç vakit kaybetmeden mayıs ayı sonunda Galatasaray ile masaya oturacak. Ancak tüm bu olumlu gelişmelerin yanında pazarlık konusu olabilecek başka bir durum daha ortaya çıktı...

İmza parası masaya yatırılacak

YILLIĞI 2.5 milyon eurodan 2 yıllık anlaşma teklifine olumlu yanıt veren Babel ile menajeri Haatrecht’in G.Saray’dan ekstra bir ücret talebinin olduğu öğrenildi. 32 yaşındaki Hollandalı futbolcunun olumlu yanıt verdiği sarı kırmızılılardan, bonservis ücreti ödenmeden geleceği için 2 milyon euro imza parası istediği öğrenildi. Hollandalı futbolcu ile mayıs ayında masaya oturacak olan Galatasaray, imza parasında da anlaşırsa, Luyindama’dan sonra önümüzdeki sezon ikinci takviye Hollandalı futbolcu olacak ve imzalar resmen atılacak.

Babel'in G.Saray'a geleceğini Hürriyet, 2 Mart’ta yayımlamıştı. Flaş transferin önümüzdeki ay resmiyet kazanması bekleniyor.

 

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