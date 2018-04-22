2. Lig puan durumu bilgileri ve kalan maçlar fikstür bilgileri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
22.04.2018 - 17:49, Son Güncelleme:

2. Lig puan durumu bilgileri ve kalan maçlar fikstür bilgileri

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2. Lig puan durumu bilgileri ve kalan maçlar fikstür bilgileri

2. Lig puan durumu, pazar günü oynanan maçların ardından son şeklini aldı. Kırmızı ve Beyaz grupta mücadele eden takımların şampiyonluk, ligde tutunma savaşı verdiği son hafta mücadelelerinin ardından gözler, 2. Lig puan durumu ve kalan maçlar mücadelesine çevrildi. İşte, 2. Lig puan durumu ve kalan maçlar bilgisi hakkında detaylı bilgiler

2. Lig puan durumu, kırmızı ve beyaz grupta mücadele eden takımlar için önem arz ediyor. Kırmızı grupta Hatayspor, Beyaz grupta ise Gümüşhanespor'un liderlik koltuğunda oturduğu 2. Lig puan durumu tablosu, son iki hafta mücadelelerinin tamamlanmasının ardından son şeklini alacak. İşte, 22 Nisan tarihinde oynanan son karşılaşmaların ardından ortaya çıkan puan tablosu ve kalan maçlar listesi 

2.LİG KIRMIZI GRUP

1Hatayspor3222646014+4672
2Menemen Belediyespor3221746222+4070
3Afjet Afyonspor3220756029+3167
4Sivas Belediyespor3218955427+2763
5Keçiörengücü3218777437+3761
6Sancaktepe Belediyespor32151165130+2156
7İnegölspor3216794740+755
8Sarıyer32135144241+144
9Etimesgut Belediyespor32118133940-141
10Kastamonuspor 196632123174244-239
11Tokatspor32109133545-1039
12Eyüpspor32115165260-838
13Amed Sportif32108143640-435
14Bodrumspor3297163752-1534
15Bucaspor3298154657-1132
16Tuzlaspor3288163749-1232
17Kocaeli Birlikspor3244242873-4513
18Mersin İdmanyurdu32113019121-102

-17

Beyaz grupta son iki haftanın kalan maçları şu şekilde;

29/0415:30Afjet Afyonspor v Keçiörengücü
29/0415:30Amed Sportif v Hatayspor
29/0415:30Etimesgut Belediyespor v Menemen Belediyespor
29/0415:30Eyüpspor v Bodrumspor
29/0415:30İnegölspor v Mersin İdmanyurdu
29/0415:30Kastamonuspor 1966 v Bucaspor
29/0415:30Kocaeli Birlikspor v Tuzlaspor
29/0415:30Sancaktepe Belediyespor v Tokatspor
29/0415:30Sarıyer v Sivas Belediyespor
05/0515:30Bodrumspor v Kocaeli Birlikspor
05/0515:30Bucaspor v Etimesgut Belediyespor
05/0515:30Hatayspor v Afjet Afyonspor
05/0515:30Keçiörengücü v Kastamonuspor 1966
05/0515:30Menemen Belediyespor v Eyüpspor
05/0515:30Mersin İdmanyurdu v Sancaktepe Belediyespor
05/0515:30Sivas Belediyespor v İnegölspor
05/0515:30Tokatspor v Amed Sportif
05/0515:30Tuzlaspor v Sarıyer

 

2.LİG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU

1Gümüşhanespor3218775226+2661
2Altay3217965631+2560
3Şanlıurfaspor3218595132+1959
4Sakaryaspor32161065134+1758
5Bandırmaspor3217784932+1758
6Bugsaş Spor3215985232+2054
7Hacettepe Spor32141174630+1653
8Konya Anadolu Selçukspor3214994742+551
9Niğde Belediyespor32137124040046
10Kırklarelispor32109133948-939
11Zonguldak Kömürspor32910132435-1137
12Pendikspor3299143344-1136
13Kahramanmaraşspor32812123549-1436
14Fatih Karagümrük32105173246-1435
15Fethiyespor32711143548-1332
16Nazilli Belediyespor3268182954-2526
17Karşıyaka3269173047-1721
18Silivrispor32211192455-3117

Kırmızı grupta son iki haftanın kalan maçları şu şekilde;

29/0415:30Bandırmaspor v Kırklarelispor
29/0415:30Bugsaş Spor v Konya Anadolu Selçukspor
29/0415:30Gümüşhanespor v Nazilli Belediyespor
29/0415:30Hacettepe Spor v Fatih Karagümrük
29/0415:30Kahramanmaraşspor v Niğde Belediyespor
29/0415:30Karşıyaka v Fethiyespor
29/0415:30Pendikspor v Altay
29/0415:30Silivrispor v Sakaryaspor
29/0415:30Zonguldak Kömürspor v Şanlıurfaspor
05/0515:30Altay v Gümüşhanespor
05/0515:30Fatih Karagümrük v Pendikspor
05/0515:30Fethiyespor v Bugsaş Spor
05/0515:30Kırklarelispor v Karşıyaka
05/0515:30Konya Anadolu Selçukspor v Hacettepe Spor
05/0515:30Nazilli Belediyespor v Zonguldak Kömürspor
05/0515:30Niğde Belediyespor v Silivrispor
05/0515:30Sakaryaspor v Bandırmaspor
05/0515:30Şanlıurfaspor v Kahramanmaraşspor
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