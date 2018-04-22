2. Lig puan durumu bilgileri ve kalan maçlar fikstür bilgileri
2. Lig puan durumu, pazar günü oynanan maçların ardından son şeklini aldı. Kırmızı ve Beyaz grupta mücadele eden takımların şampiyonluk, ligde tutunma savaşı verdiği son hafta mücadelelerinin ardından gözler, 2. Lig puan durumu ve kalan maçlar mücadelesine çevrildi. İşte, 2. Lig puan durumu ve kalan maçlar bilgisi hakkında detaylı bilgiler
2. Lig puan durumu, kırmızı ve beyaz grupta mücadele eden takımlar için önem arz ediyor. Kırmızı grupta Hatayspor, Beyaz grupta ise Gümüşhanespor'un liderlik koltuğunda oturduğu 2. Lig puan durumu tablosu, son iki hafta mücadelelerinin tamamlanmasının ardından son şeklini alacak. İşte, 22 Nisan tarihinde oynanan son karşılaşmaların ardından ortaya çıkan puan tablosu ve kalan maçlar listesi
2.LİG KIRMIZI GRUP
|1
|Hatayspor
|32
|22
|6
|4
|60
|14
|+46
|72
|2
|Menemen Belediyespor
|32
|21
|7
|4
|62
|22
|+40
|70
|3
|Afjet Afyonspor
|32
|20
|7
|5
|60
|29
|+31
|67
|4
|Sivas Belediyespor
|32
|18
|9
|5
|54
|27
|+27
|63
|5
|Keçiörengücü
|32
|18
|7
|7
|74
|37
|+37
|61
|6
|Sancaktepe Belediyespor
|32
|15
|11
|6
|51
|30
|+21
|56
|7
|İnegölspor
|32
|16
|7
|9
|47
|40
|+7
|55
|8
|Sarıyer
|32
|13
|5
|14
|42
|41
|+1
|44
|9
|Etimesgut Belediyespor
|32
|11
|8
|13
|39
|40
|-1
|41
|10
|Kastamonuspor 1966
|32
|12
|3
|17
|42
|44
|-2
|39
|11
|Tokatspor
|32
|10
|9
|13
|35
|45
|-10
|39
|12
|Eyüpspor
|32
|11
|5
|16
|52
|60
|-8
|38
|13
|Amed Sportif
|32
|10
|8
|14
|36
|40
|-4
|35
|14
|Bodrumspor
|32
|9
|7
|16
|37
|52
|-15
|34
|15
|Bucaspor
|32
|9
|8
|15
|46
|57
|-11
|32
|16
|Tuzlaspor
|32
|8
|8
|16
|37
|49
|-12
|32
|17
|Kocaeli Birlikspor
|32
|4
|4
|24
|28
|73
|-45
|13
|18
|Mersin İdmanyurdu
|32
|1
|1
|30
|19
|121
|-102
-17
Beyaz grupta son iki haftanın kalan maçları şu şekilde;
|29/04
|15:30
|Afjet Afyonspor
|v
|Keçiörengücü
|29/04
|15:30
|Amed Sportif
|v
|Hatayspor
|29/04
|15:30
|Etimesgut Belediyespor
|v
|Menemen Belediyespor
|29/04
|15:30
|Eyüpspor
|v
|Bodrumspor
|29/04
|15:30
|İnegölspor
|v
|Mersin İdmanyurdu
|29/04
|15:30
|Kastamonuspor 1966
|v
|Bucaspor
|29/04
|15:30
|Kocaeli Birlikspor
|v
|Tuzlaspor
|29/04
|15:30
|Sancaktepe Belediyespor
|v
|Tokatspor
|29/04
|15:30
|Sarıyer
|v
|Sivas Belediyespor
|05/05
|15:30
|Bodrumspor
|v
|Kocaeli Birlikspor
|05/05
|15:30
|Bucaspor
|v
|Etimesgut Belediyespor
|05/05
|15:30
|Hatayspor
|v
|Afjet Afyonspor
|05/05
|15:30
|Keçiörengücü
|v
|Kastamonuspor 1966
|05/05
|15:30
|Menemen Belediyespor
|v
|Eyüpspor
|05/05
|15:30
|Mersin İdmanyurdu
|v
|Sancaktepe Belediyespor
|05/05
|15:30
|Sivas Belediyespor
|v
|İnegölspor
|05/05
|15:30
|Tokatspor
|v
|Amed Sportif
|05/05
|15:30
|Tuzlaspor
|v
|Sarıyer
2.LİG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU
|1
|Gümüşhanespor
|32
|18
|7
|7
|52
|26
|+26
|61
|2
|Altay
|32
|17
|9
|6
|56
|31
|+25
|60
|3
|Şanlıurfaspor
|32
|18
|5
|9
|51
|32
|+19
|59
|4
|Sakaryaspor
|32
|16
|10
|6
|51
|34
|+17
|58
|5
|Bandırmaspor
|32
|17
|7
|8
|49
|32
|+17
|58
|6
|Bugsaş Spor
|32
|15
|9
|8
|52
|32
|+20
|54
|7
|Hacettepe Spor
|32
|14
|11
|7
|46
|30
|+16
|53
|8
|Konya Anadolu Selçukspor
|32
|14
|9
|9
|47
|42
|+5
|51
|9
|Niğde Belediyespor
|32
|13
|7
|12
|40
|40
|0
|46
|10
|Kırklarelispor
|32
|10
|9
|13
|39
|48
|-9
|39
|11
|Zonguldak Kömürspor
|32
|9
|10
|13
|24
|35
|-11
|37
|12
|Pendikspor
|32
|9
|9
|14
|33
|44
|-11
|36
|13
|Kahramanmaraşspor
|32
|8
|12
|12
|35
|49
|-14
|36
|14
|Fatih Karagümrük
|32
|10
|5
|17
|32
|46
|-14
|35
|15
|Fethiyespor
|32
|7
|11
|14
|35
|48
|-13
|32
|16
|Nazilli Belediyespor
|32
|6
|8
|18
|29
|54
|-25
|26
|17
|Karşıyaka
|32
|6
|9
|17
|30
|47
|-17
|21
|18
|Silivrispor
|32
|2
|11
|19
|24
|55
|-31
|17
Kırmızı grupta son iki haftanın kalan maçları şu şekilde;
|29/04
|15:30
|Bandırmaspor
|v
|Kırklarelispor
|29/04
|15:30
|Bugsaş Spor
|v
|Konya Anadolu Selçukspor
|29/04
|15:30
|Gümüşhanespor
|v
|Nazilli Belediyespor
|29/04
|15:30
|Hacettepe Spor
|v
|Fatih Karagümrük
|29/04
|15:30
|Kahramanmaraşspor
|v
|Niğde Belediyespor
|29/04
|15:30
|Karşıyaka
|v
|Fethiyespor
|29/04
|15:30
|Pendikspor
|v
|Altay
|29/04
|15:30
|Silivrispor
|v
|Sakaryaspor
|29/04
|15:30
|Zonguldak Kömürspor
|v
|Şanlıurfaspor
|05/05
|15:30
|Altay
|v
|Gümüşhanespor
|05/05
|15:30
|Fatih Karagümrük
|v
|Pendikspor
|05/05
|15:30
|Fethiyespor
|v
|Bugsaş Spor
|05/05
|15:30
|Kırklarelispor
|v
|Karşıyaka
|05/05
|15:30
|Konya Anadolu Selçukspor
|v
|Hacettepe Spor
|05/05
|15:30
|Nazilli Belediyespor
|v
|Zonguldak Kömürspor
|05/05
|15:30
|Niğde Belediyespor
|v
|Silivrispor
|05/05
|15:30
|Sakaryaspor
|v
|Bandırmaspor
|05/05
|15:30
|Şanlıurfaspor
|v
|Kahramanmaraşspor
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