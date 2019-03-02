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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.03.2019 - 18:47, Son Güncelleme:

2. Lig maçında gerginlik!

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2. Lig maçında gerginlik!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından polise taş atan bazı taraftarlara TOMA ile müdahale edildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler ve Sakaryaspor, Diyarbakır Yeni Stadı'nda karşılaştı.

Maçın devre arasında tribünlerdeki Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, Sakaryasporlu yöneticilerin bulunduğu bölüme pet şişe attı. Güvenlik güçleri, müdahale ederek gerginliği önledi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına gitmek için sahadan ayrılan Sakaryasporlu futbolculara, tribünlerden plastik şişe ve bozuk para fırlatıldı. Futbolcular, çevik kuvvet ekiplerinin korumasında soyunma odasının yolunu tuttu.

Müsabaka sonrası stattan ayrılan bazı ev sahibi ekip taraftarlarının güvenliği sağlayan polis ekiplerine taş atması üzerine, TOMA ile müdahale edildi. 

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