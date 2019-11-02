2 Kasım Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig'in 10. haftasında son puan durumu ve maç programı
Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmalarında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oldu. Deplasmanda forma giyen siyah beyazlılar sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor ise kendi evinde Göztepe karşısında mağlup oldu. Oynanan son karşılaşmaların ardından Süper Lig'de güncel puan durumu sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, 2 Kasım Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig'in 10. haftasında son puan durumu.
Lig'de 10. hafta mücadelesi cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla devam etti. 2 Kasım'da başlayan karşılaşmalarda, Konyaspor Gençlerbirliği mücadelesi 1-1 eşitlikle tamamlandı, Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçı ise 0-0 golsüz sona erdi. Geçen hafta Galatasaray derbisinde çıkış yakalayan Beşiktaş ise, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı. İşte, Süper Lig'de son puan durumu ve fikstürü.
2 KASIM SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
MAÇ SONUÇLARI
HAFTANIN KALAN MAÇLARI
3 Kasım Pazar
14.00 Denizlispor - Sivasspor
16.30 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor
19.00 Kayserispor - Fenerbahçe
4 Kasım Pazartesi
20.00 Ankaragücü - Gaziantep FK
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