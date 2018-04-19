2 gün üst üste MBS1 şöleni!
Bugünkü "Panathinaikos - Real Madrid" ve yarınki "Fenerbahçe - Baskonia" EuroLeague play-off ikinci maçları, Nesine.com'da TEK MAÇ olarak oynanabilecek.
Panathinaikos, ilk maçta Real Madrid'i sahadan silip, 95-67 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti.
İkinci maç bugün, saat 21:15'te hem TEK MAÇ, hem de CANLI YAYINLA Nesine.com'da!
Fenerbahçe ise dün, ilk yarı bir ara 20 sayıya kadar çıkardığı fark sonrası, ikinci yarı rölanti takıldı ve sahadan 82-73'lük galibiyetle ayrılıp seride 1-0 öne geçti.
İkinci maç yarın, saat 20:45'te hem TEK MAÇi hem de CANLI YAYINLA Nesine.com'da!
iddaa'da bugün, bir başka TEK MAÇ fırsatı da Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde!
Rıdvan Aksu'nun özel derbi tercihini aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.
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