2 dev transfer yarışında

İki İspanyol devi Barcelona ve Real Madrid, bu kez transferde yarışa girdi. Neymar'ın Fransız ekibi PSG'ye gitmesinden sonra Liverpool'un yıldızı Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmayı hedefleyen Barcelona'nın ardından Real Madrid de devreye girdi. Katalan temsilcisinin daha önce 160 milyon euro önermesine rağmen gerçekleştiremediği bu transferde Real Madrid, tam 200 milyon euro'yu gözden çıkardı ve teklifini İngilizler'e iletti.

İMZALAR OCAKTA ATILIYOR

İngiliz ekibinin istediği rakamı öneren Madrid'in, ara transfer döneminde 25 yaşındaki futbolcuya imza attıracağı belirtildi. Brezilyalı futbolcu, 6. yılına girdiği Liverpool ile bu sezon 9 resmi karşılaşmada forma giyerken, 4 gol attı, 3 de asist yaptı. Bu arada Barcelona'nın Coutinho transferini gerçekleştirememesi halinde Atletico Madrid'in yıldızı Griezmann'a teklif götüreceği ileri sürüldü... (Fotomaç)